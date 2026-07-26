Rescataron a dos personas que habían quedado varadas en Antofagasta de la Sierra

Un operativo de rescate permitió asistir a dos personas que habían quedado varadas en la nieve en la zona del Cerro Blanco, en el departamento Antofagasta de la Sierra. La intervención se inició a las 21:40 de la noche de ayer, cuando personal policial tomó conocimiento de que habría dos camionetas atascadas en el sector.

Los vehículos provenían de Fiambalá y circulaban por el camino de Las Papas con destino a El Peñón, cuando las condiciones climáticas registradas en la zona dificultaron su desplazamiento.

Ante esta situación, se desplegó personal especializado para llegar hasta el lugar y asistir a los ocupantes de ambos vehículos. En el operativo participaron efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, que presta servicio en la Base de Alta Montaña, y personal de la Subcomisaría El Peñón, con la colaboración de guardaparques.

La intervención se desarrolló durante la noche y se extendió hasta los primeros minutos de la madrugada, debido a las tareas necesarias para liberar los vehículos que habían quedado inmovilizados por la nieve y las condiciones climáticas.

Liberaron la camioneta atascada en la nieve

Luego de realizar tareas propias de su especialidad, en los primeros minutos de la madrugada de hoy, los policías lograron liberar una camioneta Toyota Hilux que se encontraba atascada en la nieve.

En el vehículo circulaba un joven de 29 años, quien pudo ser asistido por los efectivos que trabajaron en el lugar para liberar la camioneta y permitir que pudiera continuar su desplazamiento.

El rescate fue parte de las tareas desplegadas por el personal especializado ante la situación generada en el camino que conecta el sector de Fiambalá con El Peñón, en el departamento Antofagasta de la Sierra. El operativo se desarrolló en un contexto de condiciones climáticas adversas, que habían provocado que los vehículos quedaran varados en la zona del Cerro Blanco.

El segundo rescate se concretó a la 1:20

Más tarde, a las 01:20, los efectivos concretaron la asistencia de una segunda persona. Se trató de un hombre de 47 años, oriundo de la provincia de Entre Ríos, quien se encontraba varado mientras circulaba en una camioneta Ford Raptor.

Según se informó, el hombre habría quedado inmovilizado como consecuencia de las inclemencias climáticas registradas en la zona. La intervención del personal especializado permitió asistirlo en el marco del mismo operativo desplegado en el área.

El rescate de ambos vehículos y sus ocupantes requirió la intervención del personal del Grupo Especial de Rescate y de los efectivos de la Subcomisaría El Peñón, con la colaboración de los guardaparques que participaron de las tareas en el sector.

Dos personas asistidas y en buen estado de salud

Uno de los datos destacados del operativo fue que ambas personas se encontraban en buen estado de salud y no requirieron asistencia médica.

La intervención policial permitió asistir a los dos conductores que habían quedado varados en la nieve y completar el operativo sin que fuera necesario trasladarlos para recibir atención sanitaria.