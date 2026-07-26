Encontraron sana a la adolescente de 17 años que había desaparecido en Corrientes

La adolescente de 17 años que había desaparecido en Corrientes fue encontrada este domingo sana, luego de un operativo de búsqueda que se había iniciado tras perderse el contacto con ella.

La joven había sido vista por última vez el viernes en la ciudad de Curuzú Cuatiá y, desde ese momento, nadie había logrado volver a comunicarse con ella de manera sostenida. Ante la situación, la Justicia activó la Alerta Sofía, una medida destinada a intensificar la búsqueda y facilitar la localización de menores desaparecidos.

Las autoridades habían difundido la descripción física de la adolescente con el objetivo de facilitar su identificación y habían solicitado la colaboración de la comunidad para encontrarla.

La confirmación de que la joven fue hallada sana puso fin a la búsqueda que se había extendido durante varios días, aunque todavía resta reconstruir qué ocurrió durante el tiempo en que permaneció desaparecida.

La denuncia de la madre y el último contacto

En medio del operativo, la madre de la adolescente, Alejandra, había contado a TN detalles sobre las últimas horas en las que tuvo contacto con su hija. Según relató, la joven se había ido a encontrar con su novio, un hombre de 37 años, con el objetivo de viajar hasta Felipe Yofre, un pueblo cercano.

La mujer había explicado que su hija logró comunicarse con ella en un momento del operativo, pero la comunicación se interrumpió rápidamente.

"Ella me llamó hace un ratito y me pidió que la vaya a buscar, pero me cortó la llamada y se apagó el celular", había contado Alejandra. La madre también señaló que había percibido diferencias entre esa comunicación y un contacto anterior. "La escuché bien pero la vez anterior, que también se comunicó conmigo, estaba mal", sumó.

La información sobre esas comunicaciones se convirtió en uno de los elementos centrales para intentar reconstruir los movimientos de la adolescente y determinar qué ocurrió durante las horas en las que permaneció incomunicada.

La sospecha sobre el novio y el posible traslado a Brasil

Alejandra también afirmó que su hijo llegó a encontrarse con el novio de la adolescente. Según la mujer, el hombre "habría querido llevársela a Brasil".

La denuncia generó una línea de investigación sobre el posible recorrido que habría realizado la adolescente y sobre las circunstancias en las que se produjo su desaparición. La madre sostuvo además que el hombre quedó a disposición de la Justicia y que sería indagado. A partir de esa situación, los investigadores comenzaron a trabajar para reconstruir la secuencia de hechos y establecer qué sucedió durante el período en que la joven no pudo ser localizada.

La investigación continúa tras el hallazgo

Aunque la adolescente fue encontrada sana, el caso no quedó cerrado. La investigación continúa para establecer con precisión qué ocurrió durante las horas en las que permaneció desaparecida.

Los investigadores intentan reconstruir los movimientos de la joven, analizar las circunstancias de sus comunicaciones con su madre y determinar qué participación tuvo el hombre señalado por Alejandra. La Justicia deberá establecer también si durante ese período se cometió algún delito. La situación del hombre, que quedó a disposición de las autoridades y será indagado, forma parte de las medidas adoptadas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El hallazgo de la adolescente permitió poner fin al operativo de búsqueda activado en Corrientes, pero abrió una nueva etapa centrada en la reconstrucción de los hechos.