Catamarca: voraz incendio destruyó por completo una vivienda

Un voraz incendio generó momentos de extrema tensión durante la noche de ayer en el departamento Valle Viejo, luego de que una vivienda del barrio Loteo Caro fuera alcanzada por un foco ígneo que terminó provocando daños materiales totales.

De acuerdo con la información oficial, el episodio se registró a las 22:30, cuando personal de la Comisaría de Sumalao se constituyó en la manzana N° 3 de ese complejo habitacional, tras recibir el alerta de que en el lugar se estaría produciendo un incendio en una vivienda. Al arribar a la escena, los efectivos constataron que el fuego afectaba de manera directa al inmueble, por lo que se activó de inmediato el protocolo de emergencia correspondiente.

Según las primeras actuaciones realizadas en el lugar, y siempre por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en el interior de una habitación del inmueble. La vivienda afectada pertenece a un hombre de 62 años de edad, cuya propiedad quedó seriamente comprometida por el avance de las llamas.

La información base señala que, ante la magnitud del incendio, el personal policial solicitó de inmediato la presencia de efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, quienes se trasladaron hasta Sumalao para intervenir en el operativo.

Trabajo conjunto para sofocar las llamas

Una vez en el lugar, los Bomberos de la Policía de la Provincia trabajaron de manera conjunta con los Bomberos Voluntarios del departamento Valle Viejo, desplegando tareas coordinadas para contener el avance del fuego y evitar que las llamas se propagaran a otras estructuras cercanas.

El operativo permitió finalmente sofocar el incendio, aunque el saldo fue de daños materiales totales en la vivienda. Con el incendio ya extinguido, la investigación avanzó sobre el terreno para establecer las circunstancias precisas que dieron origen al siniestro.

En ese marco, intervinieron Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes llevaron adelante las tareas técnicas correspondientes dentro del inmueble siniestrado.

A la par, también trabajaron sumariantes de la Unidad Judicial N° 10, encargados de reunir los elementos necesarios para la confección de las actuaciones. Las pericias buscan determinar con exactitud cómo comenzó el fuego en el interior de la habitación y si existió algún factor accidental o estructural que haya favorecido la rápida propagación.