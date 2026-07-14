Policías Autoconvocados convocan a una manifestación en Catamarca

Un grupo de policías autoconvocados realizó este martes una manifestación frente a las oficinas del SAE-911, donde expresó su preocupación por la situación salarial que atraviesa el sector y reclamó una actualización de los ingresos, además de una revisión de los montos que perciben los aspirantes de la fuerza en concepto de becas.

De acuerdo con la convocatoria difundida, la protesta estuvo motivada por dos ejes principales: el monto de las becas destinadas a los aspirantes y una revisión salarial que, según señalaron, había sido pautada para fines del año pasado, pero finalmente no fue llevada a cabo.

Ante la falta de respuestas, las familias policiales y penitenciarias resolvieron convocar a una nueva movilización para este miércoles a las 11 horas, nuevamente frente a las oficinas del SAE-911, con el propósito de insistir en los planteos que vienen realizando.

"La inflación nos ahoga"

La convocatoria fue acompañada por un comunicado en el que los organizadores explicaron las razones que impulsan la nueva manifestación.

En ese documento sostuvieron que "la inflación nos ahoga y la realidad de nuestros hogares ya no resiste más promesas", al tiempo que afirmaron que quienes tienen la responsabilidad de custodiar la vida y los bienes de los catamarqueños actualmente no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica.

Asimismo, expresaron que "trabajar arriesgando la vida por un sueldo de pobreza es una injusticia que debe terminar", y agregaron que "la dignidad de nuestras familias no se negocia". Con ese planteo justificaron la decisión de autoconvocarse a una manifestación pacífica, firme y masiva, con el objetivo de hacer escuchar de manera unánime el reclamo del sector.

La convocatoria para este miércoles

Las familias policiales y penitenciarias llamaron a participar de la movilización prevista para este miércoles a las 11 horas frente al SAE-911.

Como parte de la organización, solicitaron a quienes concurran que lleven banderas argentinas o de Catamarca, además de carteles y pancartas que permitan visibilizar la situación económica que describen en el comunicado. También remarcaron la importancia de mantener una conducta ejemplar, pacífica y ordenada durante toda la manifestación.

En el mismo mensaje sostuvieron que "si la policía no llega a fin de mes, la seguridad está en emergencia", frase que sintetiza el eje del reclamo impulsado por los convocantes.

El reclamo por las becas de los aspirantes

Otro de los puntos centrales de la protesta está vinculado con las becas que reciben los aspirantes a integrar la fuerza policial.

Los autoconvocados cuestionaron que "ahora van a ser todos afectados para el Poncho", pero señalaron que "no ha salido siquiera el acto administrativo que los determine como estudiantes".

Además, manifestaron su disconformidad con el monto que perciben los aspirantes. Según indicaron, la beca "ronda los 30 mil pesos", cifra que compararon con el costo del equipamiento necesario para ingresar a la fuerza. Como ejemplo, señalaron que "el uniforme sale $1.200.000 y lo tienen que pagar los chicos".

La situación de los aspirantes

Los organizadores también hicieron referencia a la cantidad de personas alcanzadas por esta situación. De acuerdo con lo expresado, aproximadamente 150 chicos se encuentran afectados por el esquema actual de becas.

Además, sostuvieron que "desde enero a julio no han cobrado absolutamente nada", situación que, según afirmaron, generó numerosas quejas de las familias. En ese sentido, indicaron que "hemos recibido muchas quejas de los papás que tienen que estar costeando todos los gastos", al describir las dificultades económicas que, según expresan, enfrentan quienes acompañan el proceso de formación de los aspirantes.