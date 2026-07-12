Dos hombres heridos en ataques con arma blancas: las agresoras son sus parejas

La mañana estuvo marcada por dos hechos de violencia registrados en distintos sectores de la Capital, donde dos hombres resultaron heridos como consecuencia de agresiones que, según las primeras actuaciones, habrían sido cometidas por sus respectivas parejas.

Ambos episodios fueron informados a la Policía en diferentes horarios y motivaron la intervención del personal policial, judicial y sanitario, además de la actuación de las autoridades judiciales competentes para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Las víctimas debieron recibir asistencia médica tras sufrir lesiones provocadas con un arma blanca y con un objeto cortante, mientras las investigaciones quedaron a cargo de las fiscalías y unidades judiciales correspondientes.

Un hombre sufrió una herida en el cuero cabelludo

El primero de los hechos fue reportado alrededor de las 08:00, cuando se tomó conocimiento de una persona herida en un domicilio ubicado en el barrio 80 Viviendas Norte.

La víctima fue identificada como González Luis Eduardo, de 35 años de edad, quien presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo. De acuerdo con la información suministrada, el hombre se encontraba fuera de peligro.

Según manifestó el propio lesionado, la agresión habría sido cometida por su pareja, Ana Laura Martínez, de 32 años, quien presuntamente lo atacó utilizando una botella de vidrio. A partir de esa denuncia comenzaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y reunir los elementos necesarios para la investigación.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal del Distrito Noreste, mientras que en el lugar intervino personal de la Unidad Judicial N° 7, encargado de las diligencias iniciales y de la recepción de las actuaciones vinculadas al episodio.

El segundo episodio

El otro hecho de sangre se registró poco después de las 07:00, cuando la Policía recibió un llamado telefónico alertando sobre la presencia de una persona herida con un arma blanca en un domicilio del barrio Loteo Mazzuco. Al arribar al lugar, el personal interviniente constató que la víctima era Barros Walter Daniel, de 50 años de edad, quien presentaba una herida corto punzante en el abdomen.

El hombre fue asistido por personal del Same, que dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica. Según la información disponible, la víctima se encontraría fuera de peligro.

La presunta agresora fue aprehendida

Las primeras averiguaciones realizadas en el lugar permitieron establecer que la presunta autora de la agresión sería Agüero Verónica, de 44 años de edad, pareja de la víctima.

La mujer fue aprehendida por efectivos policiales en el mismo lugar donde ocurrió el hecho. Posteriormente comenzaron las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio.

En este caso intervino el personal de la Unidad Judicial N° 8, que quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

Actuaciones judiciales

Los dos hechos registrados durante la mañana quedaron bajo intervención de las autoridades judiciales competentes, que avanzan con la investigación para determinar cómo se produjeron las agresiones y reunir todos los elementos vinculados con cada uno de los episodios.

En el caso ocurrido en el barrio 80 Viviendas Norte, las actuaciones quedaron bajo la responsabilidad del fiscal del Distrito Noreste, con intervención del personal de la Unidad Judicial N° 7.

Por su parte, el episodio registrado en el barrio Loteo Mazzuco contó con la participación del personal de la Unidad Judicial N° 8, luego de que la Policía fuera alertada mediante un llamado telefónico y de que la presunta agresora fuera aprehendida en el lugar.