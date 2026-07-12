Un detenido por amenazar a su expareja con un arma blanca: fue detenido

Un hombre de 32 años fue aprehendido en el departamento Valle Viejo, acusado de haber amenazado a su expareja con un arma blanca. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría de Santa Rosa, quienes además secuestraron un cuchillo y una hoja de cuchillo que habrían estado en poder del sospechoso al momento de su identificación.

El hecho se conoció luego de un requerimiento efectuado al Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que motivó el inmediato desplazamiento del personal policial hacia las inmediaciones de la intersección de la avenida Reconquista y calle Carmen Barros, en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una joven de 27 años, quien manifestó que momentos antes había sido amenazada por su expareja utilizando un arma blanca.

A partir del relato brindado por la mujer, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda para intentar localizar al presunto autor del hecho.

La búsqueda permitió localizar al sospechoso

Con las características físicas aportadas por la denunciante, el personal policial amplió los recorridos por la zona y realizó un rastrillaje en las inmediaciones del lugar donde se había producido el episodio.

Como resultado de esas tareas, los efectivos lograron ubicar al hombre señalado por la víctima. Una vez interceptado, el sospechoso fue sometido a un palpado superficial, procedimiento durante el cual los policías encontraron entre sus prendas de vestir un arma blanca y otro elemento cortante.

Los objetos fueron inmediatamente secuestrados para ser incorporados a las actuaciones judiciales correspondientes. Durante el procedimiento realizado por los efectivos de la Comisaría de Santa Rosa, se procedió al secuestro de los siguientes elementos:

Un (01) cuchillo tipo tramontina.

Una (01) hoja de cuchillo.

Ambos elementos quedaron en calidad de secuestro como parte de la investigación iniciada a partir de la denuncia realizada por la mujer.

El acusado quedó a disposición de la Justicia

Luego de concretarse la aprehensión, el hombre de 32 años fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Posteriormente quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, organismo que interviene en la investigación del hecho y que determinará los pasos procesales a seguir.

En forma paralela, la joven de 27 años fue invitada a formalizar la denuncia penal correspondiente, con el objetivo de incorporar su testimonio a las actuaciones judiciales iniciadas tras el procedimiento policial.

El procedimiento se desarrolló a partir de la intervención del SAE-911, cuyo requerimiento permitió la rápida respuesta del personal policial.

Tras entrevistarse con la presunta víctima y obtener las características del sospechoso, los efectivos ampliaron los recorridos preventivos por la zona hasta localizar al hombre señalado como presunto autor de las amenazas. Una vez finalizado el operativo, el acusado fue trasladado a la dependencia policial, mientras que los elementos secuestrados quedaron incorporados a la causa que tramita bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

