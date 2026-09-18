Renunciaron los abogados de Facundo Moyano y la fiscalía mantiene las restricciones

La causa que involucra al ex legislador da un giro inesperado en su estrategia legal. Los abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón formalizaron este viernes su renuncia a la defensa del ex diputado Facundo Moyano. Esta dimisión se produce en un contexto de alta tensión procesal, desencadenada de manera directa luego de que la Justicia resolviera rechazar el levantamiento de las restricciones impuestas en el expediente. Según informaron de manera oficial los propios letrados, el cese de su representación legal se debe estrictamente a "diferencias en la estrategia" procesal a seguir en el marco de la investigación.

Ambos profesionales del derecho habían asumido la representación legal del ex diputado en los momentos iniciales de la instrucción, precisamente al principio de la investigación por el confuso episodio que tuvo lugar el martes 4 de agosto en las instalaciones del edificio situado en la avenida Libertador al 5400, ubicado de forma específica en el tradicional barrio porteño de Belgrano.

El rechazo judicial y el impacto procesal de las medidas restrictivas

La situación legal del hijo de Hugo Moyano se complejiza tras las últimas resoluciones de los órganos de persecución penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este sentido, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31 de la Ciudad de Buenos Aires volvió a desestimar de forma categórica el pedido formal interpuesto por Moyano con el objetivo de lograr el cese de la perimetral y el consiguiente impedimento de contacto que mantiene vigente respecto de la joven de 23 años, identificada como la modelo Candela Arizaga, a quien se señala como su ex novia y presunta víctima en la causa caratulada por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Declaraciones públicas y el impacto emocional en la querellante

Mientras el frente judicial experimenta turbulencias por los cambios en la asistencia técnica del imputado, la causa también repercute en la esfera pública y mediática a través de testimonios directos. En recientes declaraciones brindadas a medios televisivos, Candela Arizaga confirmó de manera pública su separación del hijo de Hugo Moyano y reveló detalles de la ruptura comunicacional. Al respecto, la modelo expresó textualmente: "Me bloqueó de las redes, porque yo reaccioné mal y le mandé de todo, me bloqueó", haciendo alusión a la actitud adoptada por el ex diputado, quien la bloqueó de todas las redes sociales.

Asimismo, la joven profundizó sobre su estado anímico actual y el impacto psicológico del proceso: "Estoy un poco estresada, nerviosa... recién hoy estoy un poco mejor, pero estos días traté de no salir. Me agarré como pánico", evidenciando la situación de vulnerabilidad y encierro transitada durante los últimos días a raíz de los hechos investigados.

La investigación sobre el supuesto encuentro en el hotel y el peritaje técnico

Uno de los ejes que mantenía expectantes a los investigadores giraba en torno a la veracidad de un presunto encuentro entre la modelo y el ex legislador en un establecimiento hotelero. Sin embargo, dicha hipótesis quedó formalmente descartada tras las diligencias practicadas por los auxiliares de la justicia. Los datos técnicos del procedimiento se detallan a continuación:

Fecha y hora del operativo: El martes 15 de septiembre por la tarde.

Dependencias intervinientes: El Ministerio Público Fiscal, en conjunto con el personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad de este Cuerpo.

Ubicación del establecimiento: Un hotel situado en la avenida Belgrano al 538.

Procedimiento de recolección de evidencia: Los agentes policiales y fiscales fueron recepcionados en el lugar por una empleada, quien otorgó de forma voluntaria el DVR del establecimiento hotelero.

Traslado y análisis pericial: El dispositivo digital fue trasladado por personal del Gabinete Multimedia hacia la sede operativa situada en la calle Chacabuco al 151 para su correspondiente análisis técnico.

Resultado definitivo: Con los elementos reunidos durante la investigación y las pericias concretadas sobre el soporte digital, se confirmó de manera fehaciente que no hay registro de que Arizaga haya estado presente en dicho hotel durante el período de estadía de Moyano.