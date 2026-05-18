Choque en La Cébila: confirman que no hubo fallecido e identifican a los heridos

El grave siniestro vial ocurrido en la noche de este domingo movilizó a efectivos policiales, personal sanitario, bomberos y peritos judiciales en el departamento Pomán, esto luego de que una camioneta y un automóvil protagonizaran la colisión frontal sobre la Ruta Nacional N° 60, en uno de los sectores más transitados y complejos de la Quebrada de La Cébila.

El hecho, como se informó previamente, ocurrió a la altura de la denominada "Curva de las Golondrinas", donde por causas que son materia de investigación chocaron de frente una camioneta Renault Duster y un automóvil Fiat Cronos. Como consecuencia del impacto, todos los ocupantes de ambos vehículos sufrieron lesiones y debieron recibir asistencia médica inmediata. Testigos en el lugar indicaron que el siniestro se ocasionó cuando uno de los vehículos rebazó un colectivo que transitaba la ruta y al hacerlo no pudo evitar el choque con el rodado que venía por la otra mano.

La magnitud del episodio obligó a desplegar un importante operativo de emergencia que incluyó la participación de unidades médicas provenientes de distintas localidades, además de equipos especializados en rescate y pericias accidentológicas.

El lugar del accidente y la intervención policial

Los primeros en arribar al lugar fueron efectivos de la Comisaría Departamental Pomán, quienes se trasladaron hasta el sector de la Quebrada de La Cébila luego de recibir el alerta sobre el siniestro vial.vEl choque se produjo sobre la Ruta Nacional N° 60, en un tramo identificado como la Curva de las Golondrinas, una zona de circulación permanente que conecta distintos puntos de Catamarca y La Rioja.

Según la información oficial, los vehículos involucrados fueron:

Una camioneta Renault Duster gris oscuro .

. Un automóvil Fiat Cronos gris.

Las circunstancias exactas que derivaron en la colisión frontal todavía son motivo de investigación y quedaron bajo análisis de las autoridades judiciales y periciales.

Quiénes viajaban en los vehículos involucrados

La camioneta Renault Duster era conducida por Pablo Daniel Vázquez Muñoz, de 29 años, quien viajaba acompañado por:

Reina del Valle Muñoz , de 37 años.

, de 37 años. Ana Reynoso .

. Daiana Elizabeth Rodríguez , de 20 años.

, de 20 años. Florencia Rasjido , de 18 años.

, de 18 años. Una bebé de seis meses de vida.

En tanto, el automóvil Fiat Cronos era conducido por Favio Luis Centeno, de 33 años, quien se encontraba acompañado por:

Silvina Paola Vassia , de 52 años.

, de 52 años. Macarena Nicole Leiva , de 30 años.

, de 30 años. Liliana del Valle Flores , de 40 años.

, de 40 años. Milagros Bulacios, de 21 años.

Tras el fuerte impacto, los ocupantes de ambos rodados sufrieron lesiones que demandaron atención médica inmediata y posteriores derivaciones a distintos centros de salud.

El operativo sanitario y las derivaciones médicas

Debido a la gravedad del siniestro y a la cantidad de personas involucradas, se desplegó un amplio operativo sanitario coordinado entre distintos hospitales y servicios de emergencia. En el lugar trabajaron profesionales médicos provenientes de:

Hospital Zonal de Pomán .

. Centros sanitarios de Saujil .

. Servicios médicos de Villa Mazán, provincia de La Rioja .

. Unidades del SAME de la Capital catamarqueña.

Luego de las primeras evaluaciones médicas, los facultativos decidieron realizar derivaciones hacia distintos hospitales debido a las lesiones sufridas por las víctimas.

Según se informó oficialmente la mujer de apellido Reynoso fue trasladada a un nosocomio de Villa Mazán, en La Rioja y las demás personas fueron derivadas a los hospitales San Juan Bautista y de Niños Eva Perón, en San Fernando del Valle de Catamarca.

La presencia de una bebé de seis meses entre los ocupantes involucrados generó especial preocupación dentro del operativo sanitario, por lo que también intervino el sistema pediátrico de emergencia.

Bomberos, rescate y pericias en la escena

Además del personal policial y sanitario, en el lugar trabajaron efectivos de los Bomberos Voluntarios de la Villa de Pomán y de Chumbicha, departamento Capayán. Los equipos de rescate realizaron tareas vinculadas a:

Asistencia a las personas heridas .

. Seguridad en la zona del impacto .

. Colaboración en el traslado de las víctimas .

. Liberación y control de los vehículos involucrados.

También participaron Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para intentar determinar cómo se produjo el choque frontal. Las tareas periciales quedaron orientadas a reconstruir la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias que derivaron en la colisión entre ambos vehículos.

La intervención judicial

Tras el hecho tomó intervención la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas procesales y periciales que deberán cumplimentarse en el marco de la investigación.

El expediente buscará establecer:

La mecánica exacta del choque .

. Las condiciones de circulación de ambos vehículos .

. La posible existencia de factores externos o humanos .

. El estado general de los rodados involucrados.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y periciales, el siniestro volvió a poner el foco sobre la complejidad de circulación en la Quebrada de La Cébila, especialmente en sectores de curvas pronunciadas y tránsito permanente.

El operativo desplegado durante las horas posteriores al choque reflejó además la magnitud del impacto y la necesidad de coordinar recursos sanitarios, policiales y de rescate provenientes de distintas localidades para asistir a las personas involucradas en uno de los accidentes más graves registrados recientemente en esa zona del departamento Pomán.