Catamarca: Detuvieron a un hombre por amenazar con hacer explotar una garrafa en la casa de su pareja

Un grave episodio de violencia de género se registró este domingo por la tarde en el barrio Los Plateados Oeste, detrás del Mercado de Abasto, donde un hombre fue detenido tras amenazar con incendiar la vivienda de su pareja utilizando una garrafa.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 14:00 efectivos de la Comisaría de Sumalao acudieron al lugar tras recibir un alerta. Allí se entrevistaron con una mujer de 38 años, quien relató que su pareja la había agredido verbalmente y luego la amenazó con hacer explotar una garrafa de 10 kilos dentro de la vivienda.

Ante la gravedad de la situación, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto agresor, también de 38 años, y al secuestro del elemento utilizado para la amenaza.

La damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N°10, mientras que el detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Las mujeres víctimas de violencia familiar o de género pueden comunicarse de manera gratuita y anónima con la Línea 144 o con el 911, servicios disponibles las 24 horas, todos los días del año.