Chocó, abandonó la camioneta y se negó al test de alcoholemia

Un procedimiento policial realizado en el sector Este de la Capital culminó con el arresto de un hombre de 49 años y el secuestro de una camioneta Toyota Hilux, luego de un episodio registrado en la vía pública y que es materia de investigación por parte de las autoridades intervinientes.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles María de Varela y Padre García, hasta donde llegaron efectivos de la Comisaría Tercera tras un requerimiento efectuado por el Sistema de Atención de Emergencias SAE-911. Al arribar al lugar, el personal policial observó la presencia de una camioneta que se encontraba abandonada y que, por causas que todavía intentan establecerse, habría colisionado contra un alambrado que delimita las viviendas ubicadas en la zona.

El hallazgo del vehículo

Según la información difundida oficialmente, los efectivos acudieron al lugar tras recibir el alerta correspondiente a través del sistema de emergencias. Una vez en el sitio, constataron que el vehículo se encontraba detenido junto al alambrado perimetral de las viviendas del sector.

El episodio generó la intervención inmediata de los uniformados debido al estado en el que quedó la camioneta y a las circunstancias en las que fue hallada. Mientras se desarrollaban las actuaciones en el lugar, se hizo presente un hombre que manifestó ser el propietario de la camioneta involucrada en el hecho.

Test y estado de ebriedad

Tras identificar al conductor, el personal policial advirtió que el hombre presentaba signos compatibles con un aparente estado de ebriedad. Ante esta situación, los efectivos solicitaron la presencia de personal de la Dirección Seguridad Vial de la Policía de la Provincia para avanzar con las actuaciones correspondientes y realizar el control de alcoholemia.

Sin embargo, siempre de acuerdo con la información oficial, cuando los agentes intentaron efectuar el test al conductor, éste se habría negado a someterse a la práctica.

Ese escenario derivó en nuevas medidas por parte del personal interviniente, en el marco de las disposiciones contempladas por la normativa vigente.

Arresto y secuestro de la camioneta

Finalmente, los uniformados procedieron al arresto del conductor, identificado con el apellido Vaca, de 49 años. El hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente por una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

En paralelo, la camioneta Toyota Hilux quedó en calidad de secuestro mientras continúan las actuaciones relacionadas con el caso y se intenta establecer con precisión cómo se produjo el impacto contra el alambrado.