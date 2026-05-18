Otra vez un menor es hallado muerto: tenía 10 años y detuvieron a su padre

La muerte de una nena de diez años en la localidad santiagueña de Chañar Pozo de Abajo generó conmoción y abrió una investigación judicial que dio un giro drástico en cuestión de horas. Lo que inicialmente se analizaba como una posible muerte natural o relacionada con abandono de persona pasó a ser investigado como un caso de homicidio agravado por el vínculo luego de que la autopsia determinara que la menor sufrió un traumatismo en la cabeza provocado por un golpe compatible con la mano.

El principal acusado es su padre, René Orlando Bulacio, de 47 años, quien ya fue detenido e imputado por disposición del fiscal Rafael Zanni, a cargo de la causa. Mientras avanzan los peritajes y la reconstrucción de las últimas horas de vida de la víctima, la Justicia busca esclarecer el contexto en el que ocurrió el hecho dentro de la vivienda familiar.

El hallazgo y el llamado al 911

El episodio ocurrió el sábado poco después de las 21 en una vivienda ubicada en Chañar Pozo de Abajo, en Santiago del Estero. Según se informó, los adultos presentes en el domicilio llamaron al 911 para advertir que la niña no respondía.

Tras el alerta, personal sanitario se presentó en el lugar y constató el fallecimiento de la menor. De manera paralela, efectivos de la División Criminalística realizaron los peritajes correspondientes dentro de la vivienda y posteriormente trasladaron el cuerpo hacia la morgue judicial para la realización de la autopsia.

En las primeras horas de la investigación, los pesquisas comenzaron a tomar declaración a los padres de la niña con el objetivo de reconstruir tanto el estado de salud previo de la menor como las circunstancias que rodearon su muerte.

La declaración del padre y las primeras hipótesis

Durante su testimonio, René Orlando Bulacio sostuvo que su hija atravesaba desde hacía varios días un cuadro de salud delicado. Según relató, la menor presentaba dolores de garganta y una tos persistente, aunque aseguró que no pudieron trasladarla a un centro médico debido a problemas económicos.

El hombre también explicó que la niña solamente había ingerido alimentos líquidos en los últimos días, ya que tenía dificultades para consumir alimentos sólidos. Además, mencionó que cuando tenía dos años había padecido neumonía.

En ese contexto, la investigación inicialmente contempló la posibilidad de una muerte natural o vinculada a la falta de atención médica. Sin embargo, a medida que avanzaron las actuaciones judiciales comenzaron a surgir elementos que despertaron sospechas entre los investigadores.

De acuerdo con información a la que accedió Infobae, la menor estaba "muy flaquita" y presentaba "varios hematomas" en distintas partes del cuerpo, una situación que reforzó la hipótesis de posibles episodios de maltrato.

Los hematomas y el cambio de rumbo en la investigación

Ante las inconsistencias detectadas y los indicios físicos observados en el cuerpo de la niña, el fiscal Rafael Zanni ordenó nuevas medidas y dispuso la detención de Bulacio. El hombre intentó justificar las lesiones visibles asegurando que se trataba de accidentes domésticos. Según indicó en su declaración, algunos golpes habrían ocurrido mientras la menor jugaba con una de sus hermanas y otros se relacionaban con una caída sufrida días antes mientras utilizaba una bicicleta.

Sin embargo, los resultados preliminares de la autopsia modificaron completamente el escenario judicial. El informe médico determinó que la causa de muerte fue un "traumatismo en la cabeza, producido por un golpe compatible con la mano".

Con esa conclusión forense, la Fiscalía avanzó con la imputación formal contra Bulacio por el delito de "homicidio agravado por el vínculo".

Las hipótesis que analiza la Justicia

Mientras continúan las medidas judiciales y periciales, los investigadores trabajan sobre distintas hipótesis para determinar el contexto en el que se produjo el ataque fatal.

Una de las líneas de investigación apunta a que el hombre no reconocería a la menor como hija propia. Entre los elementos que, según las fuentes consultadas, refuerzan esa posibilidad, aparece el hecho de que la víctima llevaba el apellido materno y no el paterno.

La causa también busca establecer si existían antecedentes de violencia dentro del entorno familiar y reconstruir las dinámicas de convivencia en la vivienda donde ocurrió el hecho.

Por el momento, las autoridades decidieron no detener a la madre de la niña. La mujer permanece al cuidado de otros hijos menores dentro del domicilio familiar, ubicado a varios kilómetros de la ruta.

La situación procesal del acusado

Las fuentes consultadas por Infobae confirmaron que René Orlando Bulacio continuará detenido mientras se profundizan los peritajes y se incorporan nuevos elementos a la causa.

Entre las medidas en curso figuran:

Análisis de antecedentes familiares .

. Profundización de los estudios periciales .

. Reconstrucción del contexto previo a la muerte .

. Evaluación de las lesiones detectadas en el cuerpo de la menor .

. Toma de testimonios adicionales.

La investigación permanece abierta y bajo la órbita de la Justicia santiagueña, que intenta esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la muerte de la niña de diez años en Chañar Pozo de Abajo.