Facundo Moyano fue demorado por la policía tras un incidente con su pareja

El exdiputado nacional y jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, fue demorado por personal policial durante la madrugada de este martes luego de un incidente registrado en el barrio porteño de Belgrano.

Tras la intervención de los efectivos, el dirigente sindical fue trasladado a la Comisaría 13 A, donde quedó a disposición de las actuaciones derivadas del episodio.

El hecho se produjo alrededor de las 5 de la madrugada, cuando una joven influencer de 23 años salió corriendo desnuda desde un edificio ubicado en la zona. Según la información difundida, Moyano salió detrás de ella y fue interceptado por efectivos policiales en plena vía pública.

La situación motivó un importante despliegue de seguridad en el lugar, con la participación de la Policía y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que acudieron para intervenir ante lo ocurrido.

La versión reflejada en el parte policial

De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso TN, tanto Facundo Moyano como la joven involucrada se encontrarían "bajo efectos de estupefacientes" al momento del incidente. Siempre según esa versión policial, la mujer manifestó inicialmente haber sido "agredida por Moyano", circunstancia que motivó su traslado al Hospital Pirovano para recibir atención médica.

La declaración inicial de la joven quedó reflejada en las actuaciones policiales realizadas tras la intervención de los efectivos que acudieron al lugar del hecho.

Sin embargo, posteriormente, y ya en el hospital, la mujer se habría retractado de esa acusación. Además, según la información disponible, no formalizaría una denuncia contra Facundo Moyano, modificando así el escenario planteado en un primer momento por su declaración inicial.

Un operativo en plena avenida del Libertador

El episodio generó un amplio operativo policial y sanitario que se desarrolló en avenida del Libertador, donde intervinieron efectivos de la Policía y personal del SAME.

La presencia de móviles y agentes llamó la atención de vecinos y personas que transitaban por la zona durante las primeras horas de la mañana. Uno de los testimonios recogidos tras el incidente fue el de un vecino que dialogó con Radio Mitre, quien describió parte de la secuencia que observó desde las inmediaciones del lugar.

"Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda", afirmó el vecino, según el testimonio difundido por la emisora.

La declaración forma parte de los elementos conocidos públicamente sobre un episodio que tuvo una importante repercusión debido a la participación del exdiputado nacional y dirigente sindical.

La presencia de Huguito Moyano en la comisaría

Con el avance de las actuaciones policiales, el diputado nacional y abogado "Huguito" Moyano se presentó en la Comisaría 13.

Según la información disponible, ingresó al edificio policial pasadas las 8.30 con el objetivo de tomar conocimiento de la causa y asistir a su hermano Facundo durante las actuaciones derivadas del incidente.

Su llegada se produjo horas después de que Facundo Moyano fuera demorado y trasladado a la dependencia policial, en el marco del procedimiento iniciado tras el episodio registrado en Belgrano.