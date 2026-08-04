Comenzó la audiencia para definir la elevación a juicio de Cristian Nieva

El juez de Control de Garantías N° 1, Santiago Francini Ahumada, lleva adelante este martes la audiencia de oposición a la citación a juicio de Cristian Nieva, quien se encuentra imputado por el delito de homicidio simple.

La instancia judicial fue convocada a partir del planteo realizado por la defensa del acusado, que busca impedir que la causa avance hacia la etapa de juicio oral bajo la calificación legal sostenida por la Fiscalía.

Durante esta audiencia, el magistrado deberá analizar los argumentos presentados por las partes en relación con la solicitud formulada por la defensa, en una causa cuya imputación contempla una escala penal de 8 a 25 años de prisión, conforme fue fijada por la fiscal interviniente.

El proceso se desarrolla en el marco de la investigación iniciada tras un hecho ocurrido en marzo del año pasado y que terminó con el fallecimiento de José Leiva luego de permanecer internado durante varias semanas.

La investigación impulsada por la Fiscalía

La causa es investigada por la fiscal Jésica Miranda, quien sostiene la imputación de homicidio simple contra Cristian Nieva. Según la reconstrucción realizada por la representante del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron en marzo del año pasado, cuando Nieva habría sorprendido a José Leiva mientras intentaba robar la batería de su automóvil.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el vehículo se encontraba estacionado frente al domicilio de Nieva, ubicado sobre calle Buenos Aires. Siempre según la acusación sostenida por la fiscal Miranda, tras advertir esa situación, Nieva siguió a Leiva y posteriormente se produjo el episodio que derivó en las lesiones que, tiempo después, ocasionaron su fallecimiento.

La imputación formulada por la Fiscalía es la que actualmente se encuentra bajo análisis en la audiencia de oposición a la citación a juicio.

La declaración de José Leiva antes de fallecer

Uno de los elementos mencionados dentro de la causa corresponde a la declaración que José Leiva brindó antes de su fallecimiento.

Según la información proporcionada, Leiva permaneció casi un mes internado en el Hospital San Juan Bautista a raíz de las lesiones sufridas. Antes de morir, y durante la recepción de su declaración por parte de la fiscal Jésica Miranda, manifestó que había sido Cristian Nieva quien lo golpeó.

De acuerdo con esa declaración, el acusado habría utilizado una especie de barreta para golpearlo en el abdomen, provocándole la lesión que, posteriormente, terminó ocasionándole la muerte.

Ese testimonio integra los antecedentes mencionados dentro de la investigación y forma parte de los elementos considerados por la Fiscalía al sostener la acusación por homicidio simple.

La postura de la defensa

La audiencia que se desarrolla este martes fue solicitada por el abogado defensor Gabriel Díaz, representante legal de Cristian Nieva. El planteo presentado por el defensor consiste en una oposición a la elevación a juicio de su asistido.

La defensa cuestiona que el proceso avance hacia la etapa de debate oral bajo la imputación establecida por la fiscal Jésica Miranda y, por ese motivo, promovió esta instancia ante el juez de Control de Garantías N° 1.

Será en este ámbito procesal donde se analicen los argumentos expuestos por la defensa y la posición sostenida por el Ministerio Público Fiscal respecto de la continuidad de la causa. La imputación que la Fiscalía mantiene contra Nieva corresponde al delito de homicidio simple, cuya pena prevista en abstracto oscila entre 8 y 25 años de prisión.