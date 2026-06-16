Claudio Barrelier quedó acusado de homicidio triplemente calificado y se negó a declarar

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo con la indagatoria realizada a Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado en la causa que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón en la provincia de Córdoba.

Durante la audiencia desarrollada en los Tribunales cordobeses, el imputado fue notificado de una nueva acusación en su contra, luego de que el representante del Ministerio Público resolviera agravar la imputación que pesa sobre él.

De acuerdo con la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, Barrelier pasó a estar formalmente acusado por el delito de homicidio triplemente calificado, una modificación que representa un endurecimiento de la imputación en el marco de la investigación por la muerte de Agostina Vega.

La medida fue comunicada luego de la nueva indagatoria realizada ante el fiscal Garzón, quien continúa al frente de una causa que mantiene bajo análisis distintos elementos vinculados al hecho investigado.

Barrelier negó los hechos y se abstuvo de declarar

El principal acusado ingresó escoltado durante la mañana para comparecer ante la Justicia y responder sobre las acusaciones formuladas en su contra.

Sin embargo, durante la audiencia, Barrelier optó por no brindar una declaración formal sobre los hechos investigados. Según confirmó su abogado defensor, Jorge Cassini, el acusado negó las imputaciones pero decidió abstenerse de continuar declarando ante el fiscal. "Se le tomó declaración a Barrelier, ha negado los hechos que se le atribuyen y se abstuvo de continuar declarando", expresó Cassini al finalizar la audiencia.

La decisión del imputado marcó el desarrollo de una jornada que estuvo centrada principalmente en cuestiones procesales relacionadas con la nueva acusación formulada por la fiscalía.

De este modo, la estrategia defensiva quedó limitada a rechazar los cargos atribuidos sin avanzar en mayores explicaciones respecto de los hechos investigados.

Una acusación más grave

Uno de los aspectos centrales de la audiencia fue la modificación de la imputación que afronta Barrelier. Según detalló el abogado defensor, la acusación fue reformulada y ahora corresponde al delito de homicidio triplemente calificado, contemplando distintas agravantes incorporadas por la fiscalía.

La nueva imputación incluye:

Criminis causa .

. Abuso sexual .

. Mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio.

La incorporación de estas agravantes representa un cambio significativo en el encuadre jurídico de la causa y constituye uno de los elementos más relevantes surgidos durante la indagatoria realizada este martes.

La decisión fue adoptada por el fiscal Raúl Garzón en el marco de la investigación que busca determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de Agostina Vega.

Más de una hora y media de audiencia

La audiencia se extendió durante más de una hora y media. De acuerdo con la información trascendida, gran parte de ese tiempo estuvo destinado al tratamiento de cuestiones procesales vinculadas a la nueva acusación y a la situación judicial que enfrenta Barrelier tras la modificación de la imputación.

Finalizado el acto procesal, el abogado Jorge Cassini evitó brindar precisiones acerca de los pasos que podrían seguir en la estrategia de defensa y remarcó que la continuidad de la investigación se encuentra bajo la órbita exclusiva de la fiscalía.

Consultado sobre las próximas medidas que podrían adoptarse dentro del expediente, el letrado respondió: "Eso es parte de la investigación del fiscal". Asimismo, indicó que hasta el momento no había sido informado sobre una eventual nueva indagatoria para su defendido.

La situación de los otros detenidos

Mientras la situación procesal de Barrelier se complejiza tras el agravamiento de la acusación, la investigación continúa avanzando sobre otras personas detenidas en la causa.

Entre ellas se encuentran Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes permanecen alojados en el penal de Bouwer. Según trascendió, Fassetta residía en el domicilio de Barrelier.

Por el momento, continúa la incertidumbre respecto de cuándo podrían ser convocados a declarar en el marco de la investigación. La información disponible indica que seguía en duda si ambos prestarían declaración durante la jornada de este martes o si las indagatorias serían realizadas en las horas posteriores.

En el caso de Andreani, la defensa sostuvo que hasta el momento no había recibido una notificación oficial relacionada con una eventual citación a indagatoria.