La causa por el femicidio de Alicia Suárez fue elevada a juicio

La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y requirió la elevación a juicio de la causa seguida contra María Eduardo Carranza, imputado por el delito de "homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género (femicidio)", en calidad de autor.

La decisión de avanzar hacia la instancia de juicio se produjo luego de que la Fiscalía considerara reunidos los elementos probatorios suficientes para sostener la acusación formulada contra el imputado. De esta manera, finalizó una etapa de investigación destinada a establecer las circunstancias del hecho, reconstruir su mecánica y determinar la responsabilidad penal correspondiente.

El inicio de la investigación tras el hallazgo de la víctima

La investigación se inició de oficio el 6 de abril de 2025, luego de que personal policial informara el hallazgo sin vida de Alicia Fabiana Suárez en su domicilio del barrio Altos de Choya, en la ciudad Capital.

A partir de ese momento, la Fiscalía desplegó una investigación integral que incorporó distintas medidas probatorias orientadas a obtener información precisa sobre lo ocurrido. El trabajo investigativo estuvo enfocado en reconstruir la secuencia de los hechos y reunir elementos que permitieran establecer la posible intervención del imputado.

Durante el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria se incorporaron múltiples actuaciones y estudios técnicos, entre ellos:

Actuaciones policiales y judiciales vinculadas al caso.

vinculadas al caso. Inspecciones oculares y reconocimiento del lugar del hecho.

y reconocimiento del lugar del hecho. Autopsia e informes médico-legales.

e informes médico-legales. Estudios toxicológicos .

. Pericias genéticas, psicológicas, psiquiátricas, caligráficas y planimétricas .

. Informes de la División Homicidios y del Laboratorio Satélite Forense .

. Declaraciones testimoniales.

Análisis de antecedentes e informes socioambientales.

Diversa prueba documental y científica reunida durante toda la investigación.

La reconstrucción fiscal del hecho

De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía, la prueba reunida permitió establecer que Carranza mantenía con la víctima una relación de pareja no convivencial, caracterizada por episodios de violencia y conductas de control.

Según la hipótesis sostenida por la acusación, el imputado atacó a Alicia Fabiana Suárez en el interior de su vivienda luego de una discusión. La agresión habría incluido golpes y heridas provocadas con un arma blanca, ocasionándole lesiones de gravedad que derivaron en su muerte.

La autopsia determinó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un shock hipovolémico secundario a heridas cortantes y un severo traumatismo en las estructuras del cuello. Estos resultados formaron parte de los elementos incorporados durante la investigación para establecer la mecánica del hecho y las consecuencias de la agresión.

Una investigación abordada con perspectiva de género

El proceso investigativo fue desarrollado bajo una perspectiva de género, aplicando los estándares de debida diligencia reforzada previstos en la normativa nacional e internacional vigente para los casos de violencia contra las mujeres.

La Fiscalía consideró especialmente el contexto de vulnerabilidad en el que se encontraba la víctima y los antecedentes de violencia existentes dentro de la relación. Este enfoque fue incorporado como un elemento central para el análisis del caso y para la valoración de las circunstancias que rodearon el hecho investigado.

La aplicación de estos criterios permitió abordar la causa contemplando no solamente el episodio puntual ocurrido dentro del domicilio de la víctima, sino también los elementos vinculados al contexto de violencia señalado durante la investigación.

Camino hacia la instancia de juicio

Con la conclusión de la Investigación Penal Preparatoria, la fiscal Alejandra Antonino formalizó el requerimiento de elevación a juicio al considerar que la evidencia reunida permite sostener la acusación contra María Eduardo Carranza.

La causa continuará ahora con la etapa judicial correspondiente, luego de una investigación que incorporó pruebas testimoniales, científicas y periciales destinadas a esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Alicia Fabiana Suárez y establecer la responsabilidad penal atribuida al imputado.