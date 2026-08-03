La madre imputada por amenazas contra su hijo de 3 años quedó alojada en el penal de Mujeres

A las 19:30 de este lunes, numerarios de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de Tercera Nominación y con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación, realizaron el traslado de la mujer de apellidos Bustamante Vargas (31) al Correccional de Mujeres.

La medida se concretó luego de que la imputada permaneciera alojada en calidad de detenida en la Comisaría de la Mujer, en el marco de una causa por el supuesto delito de amenazas simples en calidad de autora.

Una vez finalizados los trámites de rigor correspondientes, Bustamante Vargas quedó bajo la custodia del personal penitenciario, pasando a permanecer alojada en la Unidad Penal de Mujeres, donde continuará detenida mientras el proceso judicial sigue su curso.

El traslado al establecimiento penitenciario se produjo después de la resolución adoptada durante la audiencia de control de detención, instancia en la que la Justicia analizó la continuidad de la medida restrictiva de la libertad.

La Justicia resolvió que continúe detenida

Durante la mañana de este lunes se llevó adelante la audiencia de control de detención de la mujer acusada de maltrato infantil en perjuicio de su hijo de tres años.

La audiencia comenzó aproximadamente a las 9 de la mañana y tuvo lugar en el ámbito judicial, donde fueron evaluados los fundamentos de la medida privativa de la libertad y los elementos reunidos hasta el momento dentro del expediente que lleva adelante el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta.

Luego del análisis correspondiente, el juez de Control de Garantías resolvió que la imputada continúe detenida mientras la investigación permanece abierta y la Fiscalía avanza con la incorporación de nuevas pruebas.

La causa continúa en plena etapa de recolección y análisis de evidencia, con distintas diligencias destinadas a profundizar el esclarecimiento de los hechos investigados y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

El planteo de la defensa y la postura de la querella

Tras la audiencia, la doctora Margarita Córdoba, abogada del padre del niño, brindó declaraciones a la prensa y explicó los planteos realizados durante la jornada judicial.

Según indicó la letrada, la defensa técnica de la imputada había solicitado la excarcelación de la mujer o, como alternativa, la posibilidad de acceder a un arresto domiciliario.

Sin embargo, ambas solicitudes fueron rechazadas por el juez de Control de Garantías, quien consideró que se encontraban reunidos los requisitos necesarios para sostener la medida privativa de la libertad, tal como había sido requerida por la Fiscalía.

De esta manera, la madre del niño continuará detenida en el marco de una investigación que sigue incorporando elementos y que podría derivar en nuevas decisiones judiciales conforme avance el expediente.

La imputación actual y la posibilidad de nuevos cargos

Durante sus declaraciones, la doctora Córdoba explicó la situación procesal actual de Bustamante Vargas y aclaró que, por el momento, la imputación vigente corresponde al delito de amenazas simples.

No obstante, la representante legal del padre del menor señaló que el escenario podría modificarse a medida que se complete la incorporación de pruebas que aún se encuentran pendientes.

"Ella está imputada por amenazas simples por el momento, pero puede haber otras futuras imputaciones a medida de que se vaya terminando lo que sería de reproducir o adjuntar al expediente todas las pruebas que todavía están pendientes de hacerlo", indicó la abogada.

En ese contexto, la investigación continúa desarrollándose con el objetivo de sumar elementos probatorios que permitan establecer con mayor precisión las circunstancias del caso.

La situación procesal del padrastro del niño

Otro de los puntos abordados luego de la audiencia fue la situación del padrastro del niño, identificado como señor Roldán.

Consultada sobre este aspecto, la doctora Margarita Córdoba explicó que actualmente permanece en libertad debido a que, hasta el momento, la investigación no logró acreditar un hecho que pueda ser atribuido a esa persona ni reunir elementos suficientes para formular una imputación.

Sin embargo, la abogada aclaró que esta situación podría cambiar en los próximos días si la pesquisa incorpora nuevos datos que permitan avanzar sobre su posible responsabilidad.

"Por el momento el señor Roldán se encuentra en libertad debido a que no se ha podido acreditar todavía un hecho comisionado o que se le pueda llegar a imputar, pero puede suceder de acá a lo que serían unos días a medida que la investigación se vaya realizando", manifestó.

Audios y elementos incorporados al expediente

La causa tuvo como uno de sus principales elementos de análisis la incorporación de audios en los que, presuntamente, la madre del menor habría expresado amenazas contra su hijo de tres años.

Estos registros forman parte del conjunto de pruebas que actualmente analiza la Fiscalía dentro de una investigación que continúa sumando diligencias.

Entre los aspectos centrales del expediente se encuentran:

La imputación de Bustamante Vargas por amenazas simples.

La evaluación judicial de los fundamentos para mantener la detención.

La incorporación de nuevas pruebas al expediente.

El análisis de audios y otros elementos reunidos por la Fiscalía.

La continuidad de las medidas investigativas para determinar responsabilidades.

Con la resolución del juez de Control de Garantías y el posterior traslado al Correccional de Mujeres, la imputada permanecerá privada de la libertad mientras la Fiscalía de Instrucción continúa avanzando en la investigación y en el análisis de las evidencias pendientes de incorporación.