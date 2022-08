Con la declaración de tres de los seis policías imputados, empezó el juicio por Diego Pachao

En la mañana de hoy, en ámbitos de la Cámara Penal N° 2, dio inicio el juicio oral y público por el que cinco efectivos de la policía de la provincia comparten el banquillo de los acusados, por los supuestos delitos de Vejaciones e Incumplimientos a los deberes de funcionario público y un sexto solo por este último hecho. A minutos de comenzar el juicio, las calles Junín y Maipú fueron cortadas para el tránsito y se desplegó un fuerte operativo de seguridad frente a la Cámara Penal Nº 2. Foto: Silvina Bravo.

La audiencia inició pocos minutos después de las 9 y se extendió hasta pasadas las 15:30 horas. Se escuchó a tres de los seis policías imputados -quienes se encuentran en situación de pasiva, percibiendo desde octubre del año pasado la mitad del sueldo- dar su versión del hecho. Los otros tres optaron por guardar silencio ante el tribunal.

En distintos momentos de la audiencia los abogados defensores de los seis imputados, Gustavo Eduardo Bulacios, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Javier Varela, Jorge Duilio Montivero, Claudio Yani Nieva y Ramón Ariel Quevedo, formularon distintos planteos, entre ellos, que el fiscal coadyuvante no podía ser parte del ministerio público, lo que fue resuelto en forma negativa, iniciando la audiencia con el fiscal Hugo Costilla y la Dra. Daniela Barrionuevo en el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, al correrle vista el presidente del tribunal, Dr. Silvio Martoccia, a las partes, el abogado Pedro Vélez, en representación del imputado Jorge Montivero, hizo mención a una participación “política”, según su entender, en el juicio. -Ver aparte-

Versiones y silencios

El oficial Gustavo Bulacios, Ricardo Barrera y Ricardo Varela fueron los tres imputados que dieron su versión en el recinto.

Los tres iniciaron su declaración negando los hechos de los que se les acusa. En el caso de Bulacios, el efectivo recordó el arresto de Diego Pachao y su amigo González, refiriendo en todo momento que “Pachao no opuso ningún tipo de resistencia, por lo que no fue necesario el uso de la fuerza pública”. Señaló que tenía aliento alcohólico y que lo llevaron a la comisaría, donde él requisó a González, quien era el que portaba el arma blanca.

Dijo también que Pachao se encontraba en buen estado de salud general cuando dejo la guardia a las 14 horas, momento en que se hicieron cargo de la misma los otros imputados y, al regresar a las 22 horas, su colega saliente le dijo que la única novedad había sido que Pachao había vomitado, porque le cayó mal una comida y que lo habían sacado al patio de la comisaría para que se “recuperara”.

A las preguntas de una de las partes el imputado respondió que “…a la madrugada volví a la comisaría y llamé a la ambulancia, porque Pachao no respondía a nuestro llamado. Fue el Dr. Bazán del SAME y me dijo que lo trasladaría al hospital, porque estaba en coma alcohólico”, expreso.

Asimismo, el imputado dijo que cuando habían llevado a Pachao a revisación médica antes del mediodía estaba bien, hasta “se hicieron bromas con el médico, porque él tenía puesta la camiseta de Boca”, recordó Bulacios.

Luego declaró Ricardo Barrera, quien señaló que no ingresaron al calabozo por falta de personal, pero que sí había visto a Pachao “bien”.

El imputado contó que fue él quien realizo la requisa a Pachao y lo llevó al calabozo. Además, manifestó que encontraron un encendedor en su poder.

En otro tramo de su declaración, Barrera recordó que al regresar a las 22 horas a la guardia se le informó que Pachao había vomitado y estaba en el patio: “Fui hasta el patio y le pregunté a Pachao cómo se sentía y me respondió con el pulgar hacia arriba, por lo que interpreté que estaba bien…”.

Seguidamente, declaró el policía Varela, quien cumplió la guardia de las 14 a 22 horas. Relató también que Pachao, encontrándose alojado en uno de los calabozos, comenzó a vomitar, por lo que lo llevaron hasta el patio para que se recupere.

A la pregunta de una de las partes, el policía imputado respondió: “Lo dejamos en el patio para que tomara aire. Lo sentamos en una silla”.

Además, Varela aclaró que en ningún momento ninguno de los otros detenidos hizo alguna manifestación pidiendo ayuda o indicando que Pachao estaba mal y necesitaba asistencia médica.

En forma coincidente, los tres policías que declararon explicaron al tribunal que, a partir de lo que pasó con Pachao, “hubo un antes y un después en la policía”. Tres de los policías acusados declararon. Foto: Silvina Bravo.

Silencio

El debate continuó luego con las declaraciones de los policías Jorge Montivero, Claudio Yanil Nieva y Ramón Quevedo, quienes se abstuvieron de prestar declaración.

Seguidamente, los jueces del tribunal integrado por Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8:30 horas, cuando dará inició la ronda de más de treinta testigos citados para el plenario.

Para el inicio de la segunda audiencia está previsto, en primer lugar, la escucha a Claudia Véliz, madre de Diego Pachao, quien también está constituida como querellante en el debate. Finalizó el primer debate por el juicio del caso de Pachao. Foto: Silvina Bravo.

Video: Silvina Bravo