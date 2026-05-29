Con Jalil, Capayán puso en marcha el Grupo de Apoyo Motorizado y Articulado

En el barrio España de la localidad de Huillapima, Departamento Capayán, se llevó a cabo el acto de puesta en funcionamiento del Grupo de Apoyo Motorizado y Articulado (GAMA) de la Jefatura de Zona "A" Capayán.

La creación de esta nueva dependencia policial fue definida a partir de una decisión conjunta entre la Jefatura General de Policía y el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, mediante la intervención de la Secretaría de Seguridad. Según se informó durante el acto oficial, la puesta en funcionamiento del Grupo de Apoyo Motorizado y Articulado responde al crecimiento de la densidad poblacional en la zona y a la necesidad de fortalecer la cobertura del servicio de seguridad, profundizar las acciones preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

La nueva estructura operativa comenzará a desempeñar funciones específicas relacionadas con la prevención del delito, el control de faltas y la seguridad vial dentro de la jurisdicción correspondiente a la Jefatura de Zona "A" Capayán.

Las autoridades

La ceremonia contó con la participación de autoridades provinciales, municipales y policiales, quienes acompañaron oficialmente la inauguración de la nueva dependencia.

Encabezó el acto el gobernador de la provincia, Lic. Raúl Jalil, acompañado por la presidente de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y el intendente de Huillapima, Omar Soria. También estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Dr. Alberto Natella, el secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini Quiroga, y el jefe de Policía de la Provincia, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera.

La actividad institucional reunió además al jefe de Zona "A" Capayán, Crio. My. Lic. Hernán González, junto a autoridades legislativas, intendentes municipales, oficiales superiores, jefes, subalternos, suboficiales, agentes e invitados especiales. La presencia de distintas autoridades provinciales y municipales marcó la importancia institucional atribuida a la incorporación de este nuevo grupo operativo dentro de la estructura policial de la provincia.

Funciones del Grupo de Apoyo Motorizado y Articulado

El Grupo de Apoyo Motorizado y Articulado (GAMA) tendrá como misión principal la ejecución de operaciones motorizadas orientadas a distintas áreas vinculadas con la seguridad pública. Entre sus funciones se encuentran:

Prevención del delito .

. Represión del delito .

. Intervención ante faltas en general .

. Seguridad preventiva .

. Seguridad vial .

. Respuesta ante situaciones de emergencia.

La nueva dependencia buscará ampliar la capacidad operativa de la Policía en el Departamento Capayán mediante patrullajes motorizados y despliegues articulados que permitan actuar con mayor rapidez y cobertura territorial. La creación del grupo se enmarca además en una estrategia orientada a reforzar la presencia policial en sectores donde el crecimiento poblacional exige mayores recursos de prevención y control.

Puesta en funcionamiento de las unidades móviles

Durante el acto realizado en Huillapima también quedaron oficialmente en funcionamiento las unidades móviles con las que fue dotado el Grupo de Apoyo Motorizado y Articulado.

Con la inauguración formal de la dependencia policial, las unidades comenzaron a operar como parte de la estructura destinada a las tareas de prevención y seguridad en la jurisdicción.

La incorporación de móviles y equipamiento forma parte del esquema operativo previsto para el nuevo grupo, que tendrá intervención directa en tareas preventivas, controles y operativos vinculados con la seguridad pública y vial.

Refuerzo operativo para la prevención y la seguridad

La puesta en funcionamiento del Grupo de Apoyo Motorizado y Articulado representa una ampliación de la estructura de seguridad en el Departamento Capayán. La decisión adoptada por la Jefatura General de Policía y el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Secretaría de Seguridad, apunta a mejorar la cobertura del servicio policial ante el crecimiento de la demanda en la zona.

Con base operativa en Huillapima, el nuevo grupo comenzará a desarrollar tareas motorizadas vinculadas con la prevención del delito, la seguridad preventiva y la respuesta ante emergencias, incorporándose formalmente al esquema de seguridad provincial.