Con el rostro cubierto por el barbijo, asaltó con un cuchillo un comercio

Un sujeto, quien cubría su cabeza con una gorra tipo capucha y su rostro con el barbijo, ingresó pasadas las 10.00 de la mañana de ayer, a un local comercial ubicado en pleno centro de la ciudad Capital.

En el salón de venta del comercio, que gira bajo el nombre “Activate Phone Shop”, sito sobre calle Esquiú N° 437 -entre calles Sarmiento y Maipú- en diagonal a una entidad bancaria, estaba solo Mariano, uno de los propietarios.

“Entró un chabón normal a comparar, encapuchado y tapada la cara con un barbijo. Lo atendí, le probé algunos accesorios que me pidió y en eso sacó un cuchillo, me agarró el celular que tenía sobre el mostrador y salió del local” contó la víctima en diálogo con LA UNIÓN.

Mariano recordó también que, si bien no pudo verle bien la cara, ya que la tenía cubierta con la capucha y el barbijo, “en una de las manos tiene como una cicatriz, una ampolla grande y no todos tienen así la mano”.

En relación a si el delincuente actuó solo en compañía de otro vándalo, el damnificado recordó “cuando salió, lo vi subirse en una moto, una tipo CG, en donde estaba otro sujeto y se fugaron por calle Esquiú con sentido oeste. El teléfono celular que se llevaron es un J7 de mi propiedad, lo utilizaba para el negocio, pero era mío. Por eso me da más bronca, porque ahí tenía mis contactos, mis fotos, mis cosas”, se lamentó Mariano, quien indicó que el local no cuenta con cámaras de seguridad.



Denuncia

Tras marcharse el delincuente, el damnificado llamó a la policía, acudiendo al lugar el móvil de la Comisaría Primera, quienes, tras entrevistarse con Mariano, alertaron a sus pares a través del 911. Sin embargo, el paradero de los delincuentes, hasta el momento, sigue siendo incierto.

Mientras aguardaban el arribo de los peritos y del personal judicial, los efectivos recorrieron a pie la cuadra en donde está emplazado el comercio “visitado”, en búsqueda de cámaras de seguridad de los comercios aledaños que ayuden a los investigadores a visualizar los momentos previos, durante y posteriores al asalto.

Según trascendió, la única cámara sería la de la entidad bancaria, ubicada en diagonal al local damnificado, en donde, al momento del ilícito, varios usuarios aguardaban poder ingresar al cajero.