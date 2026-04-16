Catamarca: arrestaron a un joven con requerimiento judicial por lesiones leves

En un operativo llevado adelante en La Merced, personal de la Comisaría Departamental concretó el arresto de un joven de 22 años, identificado por su apellido como Noriega, quien era requerido por la Justicia. El procedimiento tuvo lugar en el barrio Wilfrido Figueroa, dentro de esa localidad del departamento Paclín, donde los numerarios policiales lograron ubicar y detener al sospechoso en cumplimiento de una medida judicial vigente.

De acuerdo con la información proporcionada, la intervención se produjo en virtud de que el joven contaba con un requerimiento judicial por el supuesto delito de lesiones leves en calidad de autor.

La actuación policial se centró en dar cumplimiento a esa orden, avanzando con la localización y posterior arresto del involucrado dentro de la jurisdicción de La Merced.

El requerimiento judicial vigente

El dato central del procedimiento estuvo vinculado a la existencia de un pedido formal emanado de la Justicia, circunstancia que motivó la inmediata intervención del personal policial. Según se indicó, Noriega (22) estaba siendo requerido por una causa en la que se lo señala por el supuesto delito de lesiones leves, atribuyéndole calidad de autor.

Ese encuadre judicial fue el fundamento directo de la medida concretada por los efectivos, quienes actuaron en el marco de las facultades dispuestas para hacer efectiva la localización de personas con pedidos vigentes.

Traslado y puesta a disposición de la Fiscalía

Una vez concretado el arresto, el joven fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 7. Ese paso marca la continuidad procesal del procedimiento, ya que a partir de la ejecución de la medida judicial corresponde que la autoridad fiscal interviniente defina los pasos siguientes dentro de la causa.

La actuación de los efectivos de la Comisaría Departamental La Merced concluyó con el cumplimiento de la orden y la correcta remisión del arrestado al ámbito correspondiente para su seguimiento judicial.