Con su propia madre: tenía una restricción, la violó y fue detenido

Un nuevo episodio vinculado al incumplimiento de medidas judiciales de restricción derivó en un procedimiento policial realizado en el norte de la Capital, donde un hombre de 30 años fue aprehendido acusado de quebrantar una prohibición de acercamiento dictada por la Justicia hacia su propia madre.

El operativo fue concretado por efectivos de la Comisaría Décima Tercera, con colaboración de personal de la Subcomisaría Quebrada de Moreira, luego de un requerimiento emitido a través del SAE-911. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la esquina de avenida Choya y calle Cabo María Castro, donde los policías intervinieron tras recibir el alerta correspondiente.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto, identificado por el apellido Juárez, habría incumplido una medida judicial vigente que le prohibía acercarse a su madre, una mujer de 65 años.

Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado y alojado en una dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

El procedimiento

La intervención policial se originó a partir de un requerimiento efectuado mediante el SAE-911, sistema a través del cual se alertó sobre una situación vinculada al incumplimiento de una medida judicial. A partir de ese llamado, efectivos policiales se dirigieron hasta el domicilio ubicado en la intersección de avenida Choya y calle Cabo María Castro.

Una vez en el lugar, los policías procedieron a la aprehensión del hombre señalado por haber quebrantado la restricción judicial impuesta en favor de su madre. La medida judicial en cuestión establecía una prohibición de acercamiento hacia la mujer de 65 años, disposición que, según se informó, habría sido incumplida por el sospechoso.

Restricciones judiciales y actuación policial

Las medidas de prohibición de acercamiento constituyen disposiciones judiciales orientadas a resguardar a personas consideradas en situación de vulnerabilidad o riesgo frente a determinados conflictos familiares o personales. En este caso, el presunto incumplimiento motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad, que avanzaron con la aprehensión del hombre acusado.

Luego del procedimiento, el sujeto quedó alojado en dependencia policial mientras la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte tomó intervención en el caso. Desde el ámbito judicial se impartirán las medidas procesales correspondientes en relación con el hecho investigado.

La denuncia penal y la intervención judicial

Tras lo ocurrido, la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 8. El caso quedó formalmente bajo análisis de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones vinculadas al presunto quebrantamiento de la medida judicial vigente.

El episodio volvió a poner en escena la intervención conjunta entre las fuerzas policiales, el SAE-911 y el sistema judicial frente a denuncias relacionadas con conflictos familiares y posibles incumplimientos de resoluciones dictadas por la Justicia.