Condena en suspenso para imputado de abuso sexual

En el mediodía de hoy los jueces del tribunal de la cámara Penal n 2 Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Rodrigo Morabito dictaron sentencia en el juicio que tenía como imputado a un hombre mayor de edad quien estaba siendo juzgado desde el lunes por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una niña de 12 años quien quedó embarazada y dio a luz un niño en el año 2016.

Los magistrados entendieron que el sujeto era responsable, pero no del delito antes mencionado sino de “estupro”, es decir, de haberse aprovechado de la inmadurez sexual de la víctima para mantener relaciones sexuales. Si bien, estas fueron consentidas tal como quedó acreditado en el debate, por la edad la niña no podía consentir el acto sexual. Por ende fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, es decir, que no cumplirá la pena en la cárcel.

En la sentencia, los jueces dejaron también plasmado el compromiso expresado por el ahora condenado al momento de dar su última palabra de hacerse cargo de la manutención de su hijo y depositar la suma de 8 mil pesos mensuales.

Cabe recordar que el jueves, los jueces escucharon a imputado quien declaro y reconoció haber tenido relaciones con la niña pero aseguro que aparentaba ser una persona de más edad, por lo que tuvieron una especie de noviazgo.

Luego fueron los alegatos. El fiscal Ezequiel Walther mantuvo la imputación de abuso sexual con acceso carnal y solicito la pena de 12 años de prisión, en tanto que la defensa ejercida por el Dr. Víctor García pidió la absolución o bien que sea condenado por un hecho menor ya que su asistido aseguraba que la víctima no aparentaba tener 12 años.

El hecho fue denunciado en el año 2015 por la madre de la víctima en el departamento Pomán.