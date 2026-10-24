Conducía con 3,58 de alcohol en sangre y su novia quiso sobornar a la Policía con $ 260 mil

Un hombre de 40 años que conducía con 3,58 gramos de alcohol por litro de sangre y una mujer de 30 fueron detenidos en Villa Santa Rosa, en el departamento Río Primero, luego de que ella presuntamente ofreciera más de $260.000 a los efectivos para evitar las consecuencias del procedimiento. Según informó la Policía de Córdoba, el operativo se realizó durante la mañana en inmediaciones de un local bailable.

La pareja se trasladaba en un utilitario Renault Kangoo cuando los efectivos constataron que el conductor presentaba un nivel de alcoholemia de 3,58 gramos por litro de sangre. Durante el procedimiento, la acompañante del conductor habría ofrecido más de $260.000 en efectivo al personal actuante para no ser multados. Ante esa situación, los agentes también procedieron a detenerla.

Como resultado final del operativo, la Policía incautó tanto el vehículo utilitario como el dinero. Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Los altos costos de las infracciones en Córdoba

Cabe recordar que el temerario e ilegal comportamiento de la pareja está vinculado con las cuantiosas multas que se cobran en Córdoba por las infracciones de tránsito, cuya aplicación está a cargo de la estricta Policía Caminera.

Este mes, el gobierno de Córdoba actualizó los valores del monto de las infracciones, tras reajustar la Unidad Fija de Multa (UF) en función del precio del litro de nafta súper vigente al 5 de octubre. Según informó la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (Fecac), el litro de nafta súper tenía entonces un valor de 2.165 pesos.

Las infracciones leves, que contemplan entre 20 y 100 UF, tienen multas de $43.300 a $216.500. En esta categoría se incluye, entre otras conductas, conducir mientras se fuma.

Las faltas graves, penalizadas con 100 a 200 UF, implican montos de entre $216.500 y $433.000. No circular con las luces encendidas figura entre las infracciones alcanzadas.

Las infracciones muy graves, de 200 a 400 UF, se castigan con sumas que van de $433.000 a $866.000. Cruzar un semáforo en rojo, conducir en contramano o superar los límites de velocidad forman parte de este grupo.

Para las infracciones máximas, la normativa prevé entre 1.200 y 2.000 UF, equivalentes a un rango de $2.598.800 a $4.330.000. En este rango se incluyen las sanciones por alcoholemia, la destrucción o eliminación de infraestructura vial y la adulteración de documentación o licencias. En comparación con los $260.000 de coima ofrecidos a los agentes de tránsito, se trata de un monto mucho menor al que deberán afrontar como sanción.