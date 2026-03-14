Conducía alcoholizado, chocó contra un poste y un auto estacionado en Fiambalá

Un siniestro vial se registró alrededor de las 5 de la madrugada en inmediaciones del barrio Santa Bárbara, en la ciudad de Fiambalá, cuando un automovilista perdió el control de su vehículo y colisionó contra un poste del tendido eléctrico y un automóvil que se encontraba estacionado.

De acuerdo con fuentes policiales, el conductor —un hombre de apellido Bustamante, de 56 años— circulaba a bordo de un Chevrolet Astra de color gris oscuro cuando impactó primero contra un poste y luego contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado en la zona.

A pesar de la violencia del choque, el conductor resultó ileso y solo se registraron daños materiales.

Efectivos de la Policía de la Provincia de Catamarca que intervinieron en el procedimiento advirtieron que el hombre presentaba aparentes signos de ebriedad. Por este motivo, fue trasladado al Hospital Zonal Dr. Luis Agote, donde profesionales médicos le practicaron el correspondiente dosaje de sangre.

Posteriormente, las autoridades labraron un acta por una presunta infracción a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. El vehículo quedó en calidad de secuestro y el conductor fue arrestado y alojado en la dependencia policial.

Las actuaciones fueron realizadas por personal de la Comisaría de Fiambalá.