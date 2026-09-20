Conductor chocó contra una vivienda y se dio a la fuga

Un siniestro vial se registró alrededor de las 07:00 en la zona correspondiente a la Quinta Sección, más precisamente en la intersección de las calles Agrimensor González y Los Lapachos, donde un automóvil terminó chocando contra una vivienda.

De acuerdo con la información proporcionada, una mujer de 39 años manifestó que minutos antes se había producido el impacto contra su domicilio. El vehículo involucrado fue identificado como un Toyota Etios de color blanco, aunque las circunstancias que provocaron el siniestro todavía son materia de investigación.

La situación generó preocupación entre los moradores de la vivienda, quienes se encontraban en el lugar al momento del hecho y posteriormente debieron recibir asistencia médica.

El conductor habría abandonado el lugar

Según el relato aportado por la mujer y lo señalado por ocasionales transeúntes, luego de producirse el impacto, el conductor del automóvil se habría dado a la fuga.

Hasta el momento, la información suministrada no establece las circunstancias precisas en las que ocurrió la colisión ni detalla qué habría provocado que el Toyota Etios terminara contra la vivienda. Esos aspectos quedaron sujetos a las actuaciones correspondientes y a la investigación del hecho.

El dato aportado por los transeúntes permitió establecer, en principio, que el conductor no permaneció en el lugar después del impacto, por lo que se dio intervención a las autoridades correspondientes para avanzar con las actuaciones relacionadas con el siniestro.

Intervención del Precinto Judicial Nº 5

Tras conocerse el episodio, se dio participación al personal del Precinto Judicial Nº 5, que quedó a cargo de labrar las actuaciones correspondientes.

La intervención del personal judicial se produjo a partir del siniestro registrado en la vivienda y de las circunstancias informadas por la moradora, con el objetivo de dejar constancia del hecho y avanzar con las diligencias correspondientes.

Asistencia médica a los moradores

Además de la intervención del personal policial y judicial, el episodio requirió la presencia de facultativos médicos del SAME, quienes asistieron a los moradores de la vivienda.

Según la información suministrada, las personas que se encontraban en el domicilio habrían sufrido una crisis de nervios como consecuencia de la situación generada por el impacto del vehículo contra la vivienda.

La asistencia médica se concentró en atender a los moradores afectados por el episodio, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes en torno al siniestro vial. De esta manera, el hecho ocurrido durante las primeras horas de la mañana quedó bajo intervención del Precinto Judicial Nº 5, mientras se investigan las causas por las cuales el Toyota Etios blanco terminó impactando contra la vivienda ubicada en Agrimensor González y Los Lapachos y las circunstancias posteriores vinculadas con la presunta huida de su conductor.