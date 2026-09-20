Control vehicular: secuestran un automóvil y ocho motos en el interior provincial

Los operativos de control vehicular e identificación de personas continuaron en diferentes puntos del interior provincial, con procedimientos desplegados por efectivos de distintas dependencias policiales en sus respectivas jurisdicciones.

Los controles estuvieron a cargo de numerarios de la Seccional San José, departamento Santa María, y de las Comisarías Departamentales Chumbicha y Tinogasta, quienes contaron además con la colaboración de sus pares pertenecientes a distintos grupos especiales.

Las tareas se desarrollaron en diferentes puntos de las jurisdicciones correspondientes a cada dependencia y estuvieron orientadas al control de vehículos y a la identificación de personas. El despliegue involucró así a personal policial de distintas localidades y departamentos, que trabajaron de manera coordinada con integrantes de grupos especiales para llevar adelante los procedimientos previstos.

Nueve vehículos fueron secuestrados

Como resultado de los operativos, los policías procedieron al secuestro de un automóvil y ocho motocicletas, pertenecientes a distintas marcas y cilindradas.

Los procedimientos se concretaron luego de que los efectivos detectaran situaciones que, de acuerdo con la información suministrada, configurarían infracciones a las normas vigentes. En particular, se indicó que los conductores de los vehículos secuestrados habrían infringido lo normado en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Ante esas situaciones, el personal interviniente procedió a adoptar las medidas correspondientes y a formalizar las infracciones detectadas mediante las actas respectivas.

La intervención de distintas dependencias

Los procedimientos involucraron a tres dependencias policiales ubicadas en diferentes puntos del interior provincial. La Seccional San José, perteneciente al departamento Santa María, participó de los controles junto con las Comisarías Departamentales Chumbicha y Tinogasta.

A estas unidades se sumó la colaboración de efectivos de distintos grupos especiales, que acompañaron las tareas desarrolladas en las respectivas jurisdicciones.

La intervención conjunta permitió llevar adelante los operativos de control vehicular e identificación de personas y, a partir de las situaciones detectadas, concretar el secuestro de los vehículos que se encontraban en infracción. La información oficial señala que los controles se realizaron en diferentes puntos de las jurisdicciones, por lo que el despliegue no estuvo concentrado en un único lugar, sino que alcanzó distintos sectores del interior provincial.

Santa María, Capayán y Tinogasta

Los controles tuvieron como protagonistas a efectivos de jurisdicciones correspondientes a Santa María, Capayán y Tinogasta, a través de las dependencias mencionadas.

La participación de la Seccional San José, de las Comisarías Departamentales Chumbicha y Tinogasta y de los distintos grupos especiales permitió desarrollar acciones de control en diferentes puntos de sus respectivas áreas de actuación.

En ese contexto, el secuestro de un automóvil y ocho motocicletas constituyó el resultado informado de los procedimientos. Las motocicletas presentaban distintas marcas y cilindradas, mientras que el operativo también alcanzó a un automóvil. En todos los casos señalados, las medidas fueron acompañadas por el labrado de las correspondientes actas de infracción.