Conductor ebrio protagonizó un choque en cadena con dos motocicletas

Un importante siniestro vial se registró durante las primeras horas de la madrugada en la intersección de calle Formosa y pasaje Mardoqueo Molina, donde un automóvil protagonizó una serie de colisiones que involucró a dos motocicletas y motivó la intervención de personal de emergencia y de las autoridades competentes.

De acuerdo con la información consignada, el hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas, cuando un automóvil Ford Falcon, conducido por Jorge Bulacios, de 48 años, circulaba por el sector. El conductor resultó ileso, aunque se encontraba en un aparente estado de ebriedad al momento del episodio.

El primer impacto contra una motocicleta estacionada

Según los datos relevados, la secuencia comenzó cuando el Ford Falcon impactó contra una motocicleta Salom de 110 centímetros cúbicos que se encontraba estacionada sobre la calzada.

La violencia del choque provocó que el vehículo menor quedara arrastrado por el automóvil. Como consecuencia de ello, la motocicleta terminó empotrada y fue desplazada durante varios metros en una situación que incrementó el riesgo para quienes transitaban por la zona a esa hora de la madrugada.

Este primer impacto desencadenó una cadena de acontecimientos que derivó en una segunda colisión pocos instantes después.

La segunda colisión

Tras llevar empotrada la motocicleta estacionada, el automóvil terminó colisionando con otra motocicleta, una Honda Bliss de 105 centímetros cúbicos, que en ese momento salía de un pasaje de la zona.

La motocicleta era conducida por Pablo Roldán, de 45 años, quien se desplazaba acompañado por Dante Valdez, de 24 años.

La colisión involucró directamente a ambos ocupantes del rodado menor, quienes requirieron asistencia médica inmediata en el lugar del hecho debido a la situación generada por el impacto.

Asistencia médica

Tras producirse el siniestro, se hizo presente personal del SAME, que brindó atención a los ocupantes de la motocicleta Honda. La presencia del servicio de emergencias permitió evaluar el estado de salud de las personas involucradas y brindar las primeras atenciones luego de la colisión.

En el procedimiento intervino la Unidad Judicial N° 2 (UJN2), organismo que tomó participación para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio.

Entre los datos consignados figura que el conductor del automóvil se encontraba en un aparente estado de ebriedad, aspecto que forma parte de los elementos registrados en relación con el hecho ocurrido durante la madrugada.

La investigación y las actuaciones posteriores quedaron bajo la órbita de las autoridades intervinientes, que deberán establecer la mecánica completa del siniestro registrado a las 2 de la mañana y que involucró a un automóvil Ford Falcon y dos motocicletas en la intersección de calle Formosa y pasaje Mardoqueo Molina.