Un motociclista murió tras chocar contra el cordón cuneta y un poste de alumbrado

Un trágico siniestro vial se registró a las 06.00 sobre calle Bicentenario, a unos 100 metros del barrio Independencia, donde un motociclista perdió la vida luego de protagonizar un violento accidente.

De acuerdo con la información suministrada, el conductor circulaba a bordo de una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, dominio 950IKI, cuando, por causas que son materia de investigación, impactó en primer término contra el cordón cuneta y posteriormente colisionó contra un poste de madera del alumbrado público.

La violencia del impacto provocó que el conductor falleciera en el lugar del hecho. La víctima fue identificada como Ramos Marino Ernesto, de 33 años de edad, quien tenía domicilio en el barrio Las Lomas.

El siniestro

Tras conocerse el hecho, se puso en marcha el procedimiento correspondiente para este tipo de situaciones. En el lugar del accidente se realizaron las primeras actuaciones destinadas a determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial, mientras se preservaba la escena para el trabajo de los especialistas.

Según manifestaron testigos, la víctima no habría llevado colocado el casco protector al momento de producirse el accidente. Ese dato forma parte de la información reunida en las primeras instancias posteriores al hecho.

Una vez tomado conocimiento del siniestro, la fiscal de Belén, Florencia Rearte, se hizo presente en el lugar para supervisar las actuaciones judiciales. La representante del Ministerio Público dispuso que trabajaran los peritos, quienes llevaron adelante las tareas correspondientes sobre la escena del accidente con el objetivo de reunir los elementos necesarios para la investigación.

Asimismo, la fiscal ordenó el traslado del cuerpo de la víctima hacia la morgue del Hospital Zonal, donde se realizó el examen médico correspondiente.

La causa del fallecimiento

Luego del traslado, el médico de guardia del Hospital Zonal determinó la causa del deceso de Ramos Marino Ernesto. De acuerdo con el informe médico, la víctima falleció como consecuencia de:

Traumatismo de cráneo encefálico.

Politraumatismo.

Escoriaciones en tórax.

Escoriaciones en brazo derecho.

Estas lesiones fueron establecidas tras la evaluación realizada por el profesional de guardia en la morgue del establecimiento sanitario.