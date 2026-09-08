Confesó haber encerrado y agredido a su pareja y fue condenado en un solo día

Un hombre identificado como O.V. fue condenado a dos años de prisión en suspenso luego de reconocer ante la Justicia su responsabilidad en un episodio de violencia ocurrido en octubre de 2021, cuando mantenía una relación de pareja con la víctima.

El debate se inició durante la mañana y finalizó cerca del mediodía en la Cámara Penal N° 2, en una audiencia que comenzó y terminó en la misma jornada. O.V. había llegado a juicio acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, en calidad de autor.

La causa tenía como eje un episodio ocurrido cinco años antes, durante una discusión entre el acusado y quien en ese momento era su pareja. De acuerdo con la acusación, el hombre encerró a la mujer en una habitación y le impidió salir. En ese contexto, además, la agredió utilizando una mochila.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió lesiones que demandaron 15 días de curación. El reconocimiento realizado por el acusado durante la audiencia resultó determinante para el desarrollo del debate. Tras su confesión, el fiscal Augusto Barros mantuvo la acusación y solicitó una pena de dos años de prisión en suspenso.

Finalmente, los jueces Miguel Ángel Lozano, Luis Guillamondegui y Silvio Martoccia hicieron lugar al planteo de la Fiscalía y resolvieron dictar la condena.

La acusación y el episodio de violencia

El hecho juzgado se produjo en octubre de 2021, cuando O.V. y la mujer eran pareja. Según la acusación, el episodio comenzó durante una discusión. En medio de esa situación, el hombre habría encerrado a su pareja dentro de una habitación y le habría impedido salir.

La privación de la libertad, de acuerdo con la acusación, estuvo acompañada por violencia física. O.V. agredió a la mujer con una mochila y le provocó lesiones que requirieron 15 días de curación.

La imputación que llegó al tribunal fue, precisamente, la de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, en calidad de autor. Durante el debate, el acusado reconoció el hecho ante la Justicia. La confesión se produjo en el marco de una audiencia que se desarrolló durante la mañana y que culminó cerca del mediodía.

El testimonio de la víctima

La mujer también declaró durante el debate. Sin embargo, su exposición tomó distancia de la gravedad planteada en la acusación. Según la información suministrada, durante su testimonio buscó restarle gravedad a lo ocurrido y presentó el episodio de una manera menos severa que la sostenida por la acusación.

Su declaración formó parte de la audiencia en la que finalmente O.V. reconoció su responsabilidad y en la que el fiscal Augusto Barros mantuvo la acusación.

De esta manera, el debate reunió las distintas versiones vinculadas con aquel episodio de violencia ocurrido cuando ambos mantenían una relación de pareja, cinco años antes de la instancia judicial que terminó con la condena.

Cinco años después, una relación que quedó atrás

El tiempo transcurrido desde aquel episodio también aparece como parte del contexto actual de la relación entre el condenado y la víctima. Cinco años después de lo ocurrido, ambos están separados. Cada uno tiene actualmente una nueva pareja y la relación sentimental que mantenían en 2021 quedó atrás.

Sin embargo, existe un vínculo que continúa entre ambos: tienen un hijo en común. Así, aunque la relación de pareja terminó y cada uno rehizo su vida junto a otra persona, mantienen un contacto relacionado con el hijo que comparten.

Este contexto actual fue incluido dentro de la información sobre la causa y permite ubicar temporalmente el episodio juzgado: lo ocurrido se remonta a octubre de 2021, mientras que el juicio se desarrolló cinco años después, con ambos ya separados y con nuevas parejas.

La decisión del tribunal

Tras la confesión de O.V., el fiscal Augusto Barros mantuvo la acusación y pidió una pena de dos años de prisión en suspenso.

El planteo fue finalmente aceptado por los integrantes de la Cámara Penal N° 2: Miguel Ángel Lozano, Luis Guillamondegui y Silvio Martoccia.

De este modo, la resolución se produjo durante la misma jornada en la que comenzó el debate. La audiencia se inició por la mañana y terminó cerca del mediodía.