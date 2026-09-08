Laudelina se quebró, pidió perdón por sus mentiras y complicó al comisario Maciel

Laudelina Peña declaró este martes por primera vez ante el tribunal que lleva adelante el juicio por la desaparición de Loan, en Corrientes, y durante su exposición se quebró en distintos momentos. La tía del niño comenzó su declaración pidiendo disculpas por las versiones que había brindado anteriormente y señaló directamente a su anterior abogado, José Fernández Codazzi, como quien habría impulsado aquellas afirmaciones.

"Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor (José Fernández) Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín", aseguró Laudelina ante el tribunal.

Su declaración estuvo centrada en reconstruir lo ocurrido durante el 13 de junio, desde el almuerzo familiar hasta las primeras horas de la búsqueda de Loan. A lo largo de su relato, describió los movimientos de los familiares, los recorridos realizados por el campo y distintos episodios que, según su versión, marcaron el comienzo de la investigación.

El almuerzo y la salida hacia el monte

Laudelina ubicó el inicio de aquella jornada en la casa de su madre. Contó que llegó aproximadamente a las 8.15, ayudó a Catalina, su mamá, a limpiar el lugar y posteriormente se ocupó de preparar el fuego y la comida.

Durante la mañana, explicó, fueron llegando distintos familiares hasta que finalmente todos se sentaron a almorzar. Después de la comida, algunos de los presentes decidieron ir a buscar naranjas. Según su relato, fue Mónica Millapi quien le preguntó si quería acompañarlos. Alrededor de las 14, Laudelina se dirigió hacia el monte junto con varios de los chicos.

Durante ese recorrido, contó que le ató los cordones a Loan y que llegó hasta una tranquera. Sin embargo, decidió no continuar. "Llegué hasta la tranquera del medio, no llegué hasta el naranjal. Cuando llegué a la tranquera, decidí volver. Le dije a ellos que yo no iba a pasar", sostuvo ante el tribunal.

Laudelina explicó que luego regresó hacia la casa junto con su sobrina Camila. Poco después recibió una llamada de Benítez, quien le preguntó si Loan había llegado porque, según le manifestó, "se fue solo".

Fue entonces cuando comenzó a buscar al niño.

Una búsqueda desesperada y el encuentro con Maciel

La tía de Loan describió una búsqueda que se extendió por distintos sectores del campo. Contó que recorrió el monte, consultó con familiares y vecinos y que, en distintos momentos, más personas se fueron incorporando al operativo.

En medio de esa situación, relató un episodio que consideró llamativo. Al regresar a la casa de su madre observó una camioneta policial y vio a María Victoria Caillava y al comisario Walter Maciel conversando. "El comisario me esperó en la cortada, me saludó, lo saludé y me preguntó mi nombre", contó.

De acuerdo con su versión, en ese momento Maciel le manifestó que todavía no podían tomar una denuncia por la desaparición porque debía transcurrir un día para poder realizarla.

Laudelina relató además que el comisario ingresó a la vivienda y saludó a su madre, Catalina. Para ella, el intercambio resultó extraño.

Comisario Maciel

"El comisario saludó y a mí me pareció raro", sostuvo. La situación que describió como llamativa continuó, según su declaración, cuando Maciel comenzó a conversar con Catalina sobre fútbol mientras todos estaban buscando a Loan.

"Le preguntó a mi mamá de qué cuadro de fútbol era, que él era del mismo y que se iban a llevar bien. También le dijo que era devoto de un santo, cosa que no tenía nada que ver con lo que estábamos buscando", relató. Después, siempre según Laudelina, el comisario se sentó con su hermano José y le preguntó qué había ocurrido con Loan. Carlos Pérez también estaba presente, aunque ella afirmó que no dijo nada.

En ese momento, Laudelina contó que Maciel tomó un cuaderno y anunció que iría a buscar más personal policial para continuar con la búsqueda.

La madrugada en la comisaría y la noticia que nunca se confirmó

Otro tramo central de la declaración estuvo relacionado con lo ocurrido durante la madrugada en la comisaría. Laudelina contó que fue trasladada hasta allí en un patrullero y que llegó aproximadamente a la 1 de la madrugada. Permaneció sentada junto a Millapi y Ramírez mientras el comisario ingresaba a su oficina.

Según su relato, alrededor de la 1.40 escucharon una comunicación de radio que informaba que Loan había sido encontrado, que estaba bien y que se encontraba asustado en una tapera.

La noticia provocó una reacción inmediata entre los policías que estaban presentes. Laudelina aseguró que celebraron al conocer la supuesta aparición del niño y que Maciel salió de la dependencia para ir a buscarlo.

Al recordar ese momento durante su declaración, la tía de Loan volvió a quebrarse. Pero la noticia no tuvo el desenlace esperado. Poco después, relató, recibieron otra indicación para que los móviles se dirigieran hasta la casa de la abuela debido a una supuesta novedad.

"Pero no fue así, no apareció Loan", aseguró. Laudelina contó que preguntaron qué había ocurrido y que recibieron como explicación que supuestamente un dron había detectado calor.

"Nosotros escuchamos que había aparecido", lamentó. Según agregó, permanecieron durante toda la madrugada en la comisaría, pero nunca le tomaron declaración.

El regreso al campo y el hallazgo del botín

Antes de las 7 de la mañana, Laudelina contó que regresaron nuevamente al campo. Al llegar otra vez al sector del naranjal, aseguró que encontraron una camioneta con un equipo que estaba preparando un dron para continuar con la búsqueda.

En ese momento también se produjo otro episodio relacionado con las huellas que habían sido marcadas previamente por el vecino Moreira para identificar el lugar.

Laudelina relató que ella y su sobrina Camila siguieron esas huellas. Sin embargo, recibieron una indicación del comisario Maciel: no debían pisarlas, debido a que tenían que ser examinadas por los peritos.

Ante esa indicación, ambas ingresaron por otro sector. Fue entonces cuando Camila comenzó a buscar entre el barro y encontró el botín de Loan. Según el relato de Laudelina, su sobrina lo retiró utilizando un palo y lo dejó cerca del comisario.

El hallazgo se incorporó así a la reconstrucción que la tía del niño realizó ante el tribunal sobre las primeras horas de búsqueda, en un relato que estuvo atravesado por sus recuerdos sobre los recorridos realizados y por las distintas personas que participaron del operativo.

El contacto con la Fundación Dupuy

Laudelina también se refirió durante su declaración a su contacto con la Fundación Dupuy, cuyos integrantes participaron de la búsqueda. Recordó que ese día apareció una traffic "con un señor que tenía un perro" y que, junto con el grupo de la fundación, se organizaron para regresar al sector donde había sido encontrado el botín.

Laudelina explicó que acompañó a quienes participaban de la búsqueda y que les mostró el lugar.

"Fui y le mostré dónde era todo, por dónde pasé, por dónde anduve", relató. Su testimonio reconstruyó de ese modo diferentes momentos de aquella jornada: desde el almuerzo familiar y la salida hacia el monte, pasando por el inicio de la búsqueda y el encuentro con el comisario Maciel, hasta la madrugada en la comisaría, la confusa comunicación sobre la supuesta aparición de Loan y el posterior hallazgo del botín.