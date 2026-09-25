Confirman que Barrelier fotografió a Agostina maniatada antes del femicidio

La investigación por el femicidio de Agostina Vega incorporó un elemento considerado clave a partir de las pericias realizadas sobre dos teléfonos celulares pertenecientes a Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen.

Según confirmaron desde la fiscalía encabezada por Raúl Garzón, los investigadores lograron recuperar de uno de los dispositivos una fotografía en la que aparece la adolescente maniatada sobre una cama. El hallazgo forma parte de los elementos incorporados a la investigación y es considerado relevante para intentar reconstruir las circunstancias previas al femicidio y las conductas que se atribuyen al imputado.

El contenido recuperado de los dispositivos se convirtió así en una de las líneas de análisis de la causa, mientras la Justicia continúa examinando el material obtenido durante las pericias.

De acuerdo con lo informado por Noticiero Doce, los teléfonos también contenían contactos previos entre Barrelier y Agostina, además de distintas fotografías de la adolescente. Según la investigación, esos elementos refuerzan la hipótesis de una obsesión de Barrelier hacia la víctima.

El vínculo comenzó semanas antes del crimen

La investigación estableció que el contacto entre Barrelier y Agostina había comenzado semanas antes del femicidio. Uno de los antecedentes incorporados a la causa corresponde al 22 de abril, cuando la adolescente publicó en Instagram una fotografía junto a Barrelier.

En esa publicación, Agostina le agradecía la confianza y expresaba que lo quería "como a un papá". Según los investigadores, Barrelier realizó una captura de aquella publicación y, a partir de entonces, comenzó a escribirle a la adolescente mediante mensajes privados.

Ese antecedente es analizado dentro de la investigación junto con el resto del material recuperado de los teléfonos, entre el que se encuentran los contactos mantenidos previamente y las fotografías de Agostina. La secuencia temporal constituye uno de los elementos que forman parte de la reconstrucción del vínculo entre ambos antes del crimen y de las circunstancias que posteriormente derivaron en el femicidio.

La noche del 23 de mayo y el hallazgo del cuerpo

La acusación sostiene que Agostina ingresó a una habitación durante la noche del 23 de mayo y que fue atacada en ese lugar.

La autopsia estableció posteriormente que la adolescente murió como consecuencia de asfixia por estrangulamiento manual. Días después, el 30 de mayo, el cuerpo de Agostina fue encontrado en un descampado de Ampliación Ferreyra.

La recuperación de la fotografía en la que aparece maniatada adquiere relevancia dentro de esta reconstrucción, ya que se trata de un material obtenido directamente de uno de los dispositivos analizados durante las pericias.

Una nueva imputación surgida de las pericias

Las investigaciones sobre los teléfonos de Barrelier no solamente aportaron elementos vinculados con la causa por el femicidio. Las pericias también derivaron en una nueva causa judicial contra el principal acusado.

En los dispositivos se detectaron más de 300 búsquedas de contenido sexual y material vinculado con menores. A partir de esos hallazgos, Barrelier quedó imputado por el delito de "tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o representaciones de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".

Esta acusación es independiente de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. Por esta nueva causa, Barrelier deberá prestar declaración el próximo martes.

De este modo, las pericias realizadas sobre los celulares produjeron dos líneas de actuación diferenciadas: por un lado, el análisis de los elementos relacionados con Agostina y el femicidio que se le atribuye; por otro, la apertura de una investigación independiente a partir del material detectado en los dispositivos.