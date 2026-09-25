Ordenaron la detención de seis familiares de José "Pelado" Leiva

La investigación iniciada a partir de los incidentes registrados en la vivienda de Cristian Nieva derivó este vierens en la detención de seis personas, todas integrantes de la familia de José "Pelado" Leiva, quien murió en abril de 2024 luego de sufrir una agresión física en el barrio Cristo Rey.

La medida fue ordenada por el fiscal interviniente, Luis Córdoba Andreatta, luego de los hechos ocurridos frente al domicilio de Nieva tras el veredicto del juicio por jurados que declaró al acusado no culpable por la muerte de Leiva.

Según la información aportada a La Unión, los incidentes incluyeron destrozos, daños y amenazas, además de un ataque contra la vivienda de Nieva mediante el lanzamiento de piedras. Ante esta situación, la Policía debió intervenir y montar un operativo en el lugar. Los seis detenidos serán indagados este sábado en la Fiscalía. En principio, la investigación apunta a establecer las responsabilidades correspondientes por los presuntos delitos de amenazas y daños, aunque la calificación legal podría modificarse o ampliarse a medida que avance la causa.

Un conflicto que se desencadenó después del veredicto

Los hechos investigados se produjeron luego de una instancia judicial que había generado una fuerte expectativa: el juicio por jurados en el que 12 ciudadanos analizaron la acusación contra Cristian Nieva por la muerte de José Leiva.

El jurado popular resolvió declarar a Nieva no culpable por el homicidio de Leiva. Tras conocerse el fallo, familiares y allegados de la víctima se dirigieron hacia el domicilio del acusado, donde se habrían producido los incidentes que ahora son investigados por la Fiscalía. La información señala que en el lugar se registraron daños en la vivienda y amenazas, mientras que también se denunció que la casa fue apedreada.

La Policía intervino a raíz de la situación y desplegó un operativo para controlar el escenario generado frente al domicilio de Nieva.

A partir de esos acontecimientos, la Fiscalía comenzó a trabajar para determinar qué ocurrió durante los incidentes y cuál habría sido la participación concreta de cada una de las personas que posteriormente fueron detenidas.

El antecedente: la muerte de José "Pelado" Leiva

El origen del contexto en el que se produjeron los incidentes se encuentra en la muerte de José "Pelado" Leiva, ocurrida en abril de 2024 luego de que sufriera una agresión física en el barrio Cristo Rey.

De acuerdo con la información aportada, el caso llegó posteriormente a un juicio por jurados contra Cristian Nieva. En esa instancia, un jurado integrado por 12 ciudadanos resolvió declarar al acusado no culpable por el homicidio de Leiva. En otro tramo de la información suministrada se señala que Leiva murió luego de un episodio ocurrido cuando habría intentado robar una batería a Cristian Nieva en la calle Buenos Aires.

Ese antecedente constituye el marco de la causa que tuvo su desenlace judicial con el veredicto de la semana pasada y que, posteriormente, derivó en los incidentes frente a la vivienda de Nieva.