Conmoción en Catamarca: feroz incendio destruyó la casa de una joven de 27 años

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 05:30, numerarios de la Comisaría Los Altos se trasladaron hasta un domicilio ubicado en el barrio Hospital, de esa localidad del departamento Santa Rosa, luego de tomar conocimiento de que en el lugar se estaría produciendo un incendio.

Al arribar, los uniformados constataron la presencia del foco ígneo, que se habría originado en el interior de un inmueble propiedad de una joven mujer de 27 años. Las circunstancias que dieron inicio al fuego no habían sido establecidas y quedaron sujetas a la investigación correspondiente.

Intervención de vecinos y daños totales

Ante la situación, los efectivos policiales actuaron de inmediato y, junto con vecinos de la zona, lograron sofocar las llamas.

El incendio provocó daños materiales totales en el inmueble. Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, las causas por las cuales se habría iniciado el foco ígneo permanecen bajo investigación, sin que se haya establecido en el lugar una explicación definitiva sobre su origen.

La intervención conjunta entre los numerarios de la Comisaría Los Altos y los vecinos permitió controlar el fuego durante las primeras horas de este sábado, en un episodio registrado en un domicilio del barrio Hospital.

La intervención judicial

Una vez controlada la situación, los policías dieron intervención a los Sumariantes de la Unidad Judicial N° 12, quienes quedaron a cargo de labrar las actuaciones de rigor correspondientes al hecho.

El procedimiento se desarrolla bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que interviene en la investigación destinada a determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio.

De este modo, el episodio quedó formalmente sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes. Mientras se procura establecer qué ocurrió, el dato confirmado en la intervención policial es que el fuego se habría originado en el interior del inmueble y que las llamas ocasionaron daños materiales totales en la propiedad.

La investigación deberá determinar las causas del siniestro, mientras las actuaciones iniciadas por la Unidad Judicial N° 12, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, avanzan a partir de la intervención realizada durante la madrugada.