Violento atacó a golpes a su pareja en un hotel céntrico de Catamarca

A la 01:00 de la madrugada de hoy, efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP) se hicieron presentes en un hotel ubicado en la calle San Martín al 400, a raíz de una situación que involucró a una pareja.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 44 años, quien fue sindicado por su pareja, una mujer de la misma edad, como el presunto autor de haberla agredido físicamente.

La intervención policial se produjo en el marco de una situación señalada como un episodio de violencia dentro de una pareja. De acuerdo con la información proporcionada, fue la mujer quien señaló al hombre como presunto responsable de la agresión.

El hombre quedó a disposición de la Justicia

Luego de la intervención, el hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, dependencia que corresponde por jurisdicción.

A partir de ese momento, quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo ante el cual deberá continuar el trámite correspondiente por lo sucedido.

La secuencia registrada durante la madrugada quedó así vinculada a una actuación policial y judicial, luego de que la mujer sindicara a su pareja como presunto autor de una agresión física.

La denuncia correspondiente

Tras lo sucedido, la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en la Unidad de Violencia Familiar y de Género.

Este paso se encuentra contemplado dentro de la información difundida en relación con la intervención, y apunta a que la situación pueda ser formalizada mediante la denuncia correspondiente ante la unidad indicada.

El episodio se inició con la presencia de los efectivos del COP en el hotel y continuó con la aprehensión del hombre señalado por su pareja. Posteriormente, la actuación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, mientras que se indicó a la damnificada dónde radicar la denuncia correspondiente.

Líneas de asistencia para víctimas

Ante situaciones de violencia familiar y de género, las mujeres víctimas pueden comunicarse con las líneas de asistencia indicadas.

La información proporcionada recuerda que se encuentran disponibles:

Línea 144: gratuita, anónima y disponible las 24 horas.

911: disponible para solicitar asistencia.

Ambas vías de comunicación se encuentran señaladas como disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.