Imputaron por homicidio a Eduardo Cejas por la desaparición de Mayra Cabrera

Eduardo de Jesús Cejas fue indagado este sábado por el fiscal de Instrucción N.º 9 del Distrito Sur, Luis Eduardo Córdoba Andreatta, en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de Mayra Romina Cabrera, su expareja, de quien no se sabe nada desde el pasado 10 de agosto.

La audiencia de indagatoria se llevó adelante en el edificio de Fiscalía General, donde Cejas se presentó acompañado por su abogado, el Dr. Víctor García.

Según conoció La Unión, durante la instancia judicial Cejas no declaró y se abstuvo de prestar declaración. La decisión de guardar silencio se produjo mientras la Fiscalía avanzaba en la definición de la situación procesal del acusado, a partir de los elementos reunidos durante la investigación.

Tras la indagatoria, Cejas quedó imputado por homicidio calificado por mediar una relación de pareja y amenaza y continuará detenido.

La hipótesis de homicidio

La determinación adoptada por la Fiscalía se produjo luego de una serie de procedimientos y de la incorporación de distintos elementos considerados relevantes para esclarecer qué ocurrió con Mayra Cabrera.

La investigación, que comenzó a partir de la desaparición de la mujer, llevó al fiscal Córdoba Andreatta a considerar que existen elementos suficientes para avanzar con la hipótesis de homicidio.

En ese proceso tuvieron particular relevancia diferentes elementos que ahora serán sometidos a análisis y cotejo. Entre ellos aparecen dos teléfonos celulares y muestras de aperos de caballos, cuya correspondencia deberá ser establecida mediante los estudios correspondientes.

Estos elementos no constituyen, de manera aislada, el único sustento mencionado en la investigación. A ellos se suman los procedimientos realizados durante el desarrollo de la causa y los testimonios que fueron recabados.

El conjunto de esas actuaciones fue considerado por el fiscal como suficiente para adoptar una nueva definición dentro de la investigación y avanzar sobre una hipótesis concreta respecto de la desaparición.

Elementos bajo análisis

Dentro de las medidas y evidencias mencionadas en la causa se encuentran:

Un par de teléfonos celulares, que serán sometidos al correspondiente cotejo.

Muestras de aperos de caballos, también destinadas al cotejo.

Los distintos procedimientos realizados durante la investigación.

Los testimonios recabados durante el avance de la causa.

La Fiscalía deberá continuar con el análisis de estos elementos en el marco de una investigación que busca establecer qué ocurrió con Mayra Romina Cabrera, desaparecida desde el 10 de agosto.

Cejas continuará detenido

Con la indagatoria realizada este sábado se produjo una nueva instancia en la causa. Cejas, quien decidió abstenerse de declarar, quedó imputado por homicidio calificado por mediar una relación de pareja y amenaza.

La decisión de mantenerlo detenido se vincula con el estado actual de la investigación y con la consideración fiscal de que los elementos reunidos permiten avanzar sobre la hipótesis de homicidio.