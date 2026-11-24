La búsqueda de Raúl Moyano, el docente jubilado desaparecido el pasado 12 de octubre en el cerro Ñuñorco, en la vecina provincia de Tucumán, continúa sin novedades, mientras una señal registrada por su teléfono celular mantiene vigente una de las principales referencias para orientar los operativos de rastrillaje. A más de un mes de su desaparición, los equipos de rescate siguen desplegados en distintos sectores de la montaña, con especial atención sobre una zona que todavía no pudo ser explorada completamente debido a las dificultades que presenta el terreno y a las condiciones meteorológicas.

El registro de la señal telefónica permitió identificar un área específica del cerro hacia la cual se busca avanzar. Sin embargo, el acceso a ese sector representa uno de los principales obstáculos para los rescatistas, debido a las características geográficas de la zona, las pendientes pronunciadas y las condiciones de visibilidad que se presentan cuando la montaña permanece cubierta.

El operativo, lejos de haberse interrumpido, mantiene diferentes líneas de trabajo. Según explicó el comisario Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de la Policía de Tucumán, los equipos continúan desarrollando tareas en distintos puntos del Ñuñorco. Los trabajos incluyen nuevos recorridos por la zona baja y por senderos que ya habían sido inspeccionados anteriormente, en el marco de una búsqueda que sigue sin aportar resultados concretos sobre el paradero del hombre.

Operativos conjuntos en Las Pavas y Las Calaveras

Dentro de las acciones desplegadas durante los últimos días, la semana pasada se desarrolló un operativo conjunto entre la Policía y Gendarmería Nacional en los sectores de Las Pavas y Las Calaveras, ubicados en una franja intermedia de la montaña.

El procedimiento contempló la instalación de dos bases de patrullaje, desde las cuales se organizaron los recorridos por diferentes sectores. Los equipos avanzaron sobre senderos de filo y quebradas, con el propósito de ampliar las áreas inspeccionadas dentro del cerro.

La intervención contó también con la participación de los helicópteros de Tucumán y Santiago del Estero, que formaron parte del despliegue operativo. De esta manera, las tareas combinaron recorridos terrestres y participación de medios aéreos, dentro de un dispositivo que continúa activo y que comprende diferentes puntos de la montaña.

La importancia de estos procedimientos radica en la necesidad de sostener los rastrillajes en distintos sectores, mientras permanece pendiente el ingreso a la zona identificada mediante el registro del teléfono celular de Moyano. Por esa razón, los trabajos actuales no se limitan exclusivamente al área señalada por la telefonía, sino que también comprenden sectores bajos e intermedios y caminos que ya fueron recorridos con anterioridad.

La señal telefónica mantiene vigente una zona clave

Uno de los elementos centrales para orientar la búsqueda es el informe proporcionado por la empresa de telefonía, a partir del cual se pudo identificar el sector donde impactó la señal del celular de Raúl Moyano.

El comisario Domínguez explicó que ese registro constituye una referencia importante para determinar hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos de los equipos de búsqueda. La información permitió delimitar un área de interés que continúa pendiente de una exploración completa y que, por sus características, requiere una planificación particular para poder ingresar.

El sector señalado se encuentra en una extensa zona de selva ubicada en el sudeste del cerro Ñuñorco. Se trata de un terreno de difícil acceso, con condiciones que complican considerablemente el desplazamiento de los rescatistas y que obligan a utilizar técnicas específicas para avanzar sobre determinados puntos.

La señal del teléfono, por lo tanto, sigue siendo un elemento de referencia para el operativo, aunque su existencia no permitió hasta el momento establecer el paradero del docente jubilado. La posibilidad de avanzar sobre esa superficie continúa condicionada por las dificultades propias del terreno y, especialmente, por el estado del tiempo.

Pendientes verticales y descensos con cuerdas

Las características geográficas del sector identificado explican buena parte de las dificultades que enfrenta el personal encargado de los rastrillajes. Para ingresar en algunos puntos de esa extensa zona de selva, los equipos deben realizar descensos con cuerdas mediante técnicas de rapel, debido a la presencia de pendientes prácticamente verticales.

Según los detalles del operativo, esas pendientes alcanzan alturas de entre 70 y 90 metros, una dimensión que evidencia las exigencias que implica acceder a determinados sectores de la montaña. Estas condiciones hacen que la exploración no pueda desarrollarse de manera convencional en toda la superficie. En algunos lugares, los rescatistas necesitan recurrir a procedimientos específicos para descender y avanzar, lo que agrega dificultades a las tareas de búsqueda.

A esa complejidad geográfica se suma otro factor determinante: la visibilidad. Cuando la montaña está cubierta, el campo visual puede reducirse a apenas dos o cinco metros. Esta situación dificulta la orientación y los desplazamientos, además de incrementar los riesgos para las personas que participan del operativo.

La combinación de vegetación selvática, pendientes pronunciadas, descensos verticales y visibilidad reducida convierte al sector señalado por el registro telefónico en uno de los puntos más complicados de explorar dentro del cerro Ñuñorco.

La espera de una ventana de buen tiempo

Frente a este escenario, la Policía aguarda una mejora de las condiciones meteorológicas que permita ingresar con mayores posibilidades de seguridad al área identificada mediante la señal del celular de Moyano.

La espera de una ventana de buen tiempo se convirtió en una condición necesaria para avanzar sobre ese sector, donde las características del terreno demandan condiciones adecuadas para realizar los descensos y los recorridos previstos. La reducción de la visibilidad, que puede llegar a apenas dos o cinco metros cuando la montaña está cubierta, representa un riesgo adicional para los equipos y limita las posibilidades de completar las tareas.

Mientras se espera esa mejora, los rastrillajes continúan en otros puntos de la montaña. Los recorridos por la zona baja, los senderos previamente inspeccionados y los sectores intermedios forman parte de las acciones que se mantienen activas, de acuerdo con lo informado por Domínguez.

La búsqueda de Raúl Moyano, desaparecido desde el 12 de octubre, sigue así concentrada en diferentes áreas del cerro, con una referencia telefónica que mantiene el interés sobre una extensa superficie del sudeste de la montaña.

A más de un mes de aquel momento, el operativo todavía no logró establecer qué ocurrió con el docente jubilado ni determinar su paradero. La zona señalada por la empresa de telefonía permanece como uno de los sectores pendientes de exploración completa, mientras las condiciones del tiempo condicionan el ingreso de los rescatistas.

Por el momento, la Policía sostiene los trabajos y espera que las condiciones meteorológicas permitan avanzar sobre ese terreno de difícil acceso. La señal del celular continúa siendo una referencia para orientar los rastrillajes, en una búsqueda que permanece activa y que todavía no registra novedades sobre el paradero de Moyano.