Conmoción: Investigan abuso sexual a una niña de 12 años

La Justicia de San Juan investiga un grave caso de abuso sexual tras el ingreso de una niña de 12 años al Hospital Guillermo Rawson, donde los médicos constataron que cursa un embarazo. El hecho, que genera preocupación en toda la región —incluida la provincia de Catamarca—, puso en marcha un operativo judicial para determinar responsabilidades.

La situación se conoció el sábado 21 de marzo, aunque trascendió públicamente en las últimas horas. La Unidad Fiscal de Investigación de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (UFI ANIVI) tomó intervención tras recibir la denuncia. Desde entonces, el caso se maneja bajo estricto hermetismo y, hasta el momento, no hay personas detenidas.

De acuerdo con fuentes judiciales, la principal hipótesis sostiene que el abusador y posible padre del bebé sería un adulto perteneciente al entorno familiar de la menor, según informó el Diario de Cuyo. No obstante, los investigadores evitaron difundir la identidad del sospechoso o detalles específicos de la causa, con el objetivo de resguardar a la víctima y no entorpecer el avance de la investigación.

En este tipo de situaciones, el protocolo vigente contempla la posibilidad de acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La decisión corresponde a la menor, quien debe contar con la representación de una asesora de menores. En caso de existir conflicto de intereses con sus padres, la Justicia interviene para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Hasta el momento, no se dieron a conocer nuevos avances. La investigación continúa en curso y las autoridades remarcan que la prioridad es la protección integral de la niña, junto con la recolección de pruebas que permitan esclarecer el hecho.