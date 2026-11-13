Conmoción: murió motociclista de 21 años luego de cinco días internado

Un joven motociclista de 21 años falleció este viernes en la ciudad Capital, luego de permanecer internado desde el pasado domingo 8 de noviembre en el Hospital San Juan Bautista, como consecuencia de las graves lesiones sufridas en un siniestro vial. La víctima fue identificada como Samuel Esteban Chaves Yance, quien había protagonizado un accidente de tránsito en la intersección de las calles La Pampa y Mendoza.

El deceso se produjo después de varios días de internación, durante los cuales el joven permaneció bajo atención médica en el principal centro hospitalario donde había sido trasladado tras el choque. El accidente había ocurrido durante la tarde del domingo y tuvo como protagonistas a la motocicleta que conducía Chaves Yance y una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

La muerte del motociclista se produjo este viernes, cinco días después del episodio que derivó en su hospitalización. Desde el momento del siniestro, la víctima había requerido asistencia médica debido a las lesiones de consideración que sufrió como consecuencia del impacto.

El choque ocurrió en La Pampa y Mendoza

El siniestro vial se registró alrededor de las 17.20 del domingo 8 de noviembre, en la intersección de las calles La Pampa y Mendoza, en la ciudad Capital. En ese momento, Samuel Esteban Chaves Yance circulaba a bordo de una motocicleta Zanella de 200 centímetros cúbicos, cuando colisionó con una camioneta Volkswagen Amarok de color blanco.

El otro vehículo involucrado era conducido por Andrea Menecier Barrionuevo, de 33 años. Las circunstancias en las que se produjo la colisión todavía son materia de investigación, por lo que no se establecieron en la información difundida las causas concretas que desencadenaron el impacto.

La mecánica del accidente y las condiciones en las que se produjo el encuentro entre ambos vehículos forman parte de las actuaciones realizadas por las autoridades intervinientes. El hecho tuvo lugar en una esquina de la Capital y requirió la intervención de distintos organismos policiales, judiciales y técnicos para documentar lo sucedido.

La asistencia médica y el traslado de urgencia

Como consecuencia de la colisión, Chaves Yance sufrió lesiones de consideración, por lo que fue necesaria la intervención de profesionales médicos para brindarle asistencia en el lugar del accidente.

En primera instancia, el joven recibió atención del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyos profesionales intervinieron ante la gravedad del cuadro provocado por el siniestro vial.

Posteriormente, y debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde quedó internado. Desde el domingo 8 de noviembre permaneció en ese establecimiento sanitario, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento este viernes.

Intervención policial y pericias en el lugar

Tras el accidente, se desplegó un operativo en el sector con la participación de efectivos de distintas dependencias policiales y personal especializado. En el lugar trabajaron integrantes de las Comisarías Quinta y Sexta, quienes intervinieron en las actuaciones correspondientes al siniestro.

También participaron peritos de la Dirección General de Criminalística, encargados de realizar las tareas técnicas vinculadas con el hecho, junto con sumariantes de la Unidad Judicial N° 5.

La intervención de estos organismos permitió avanzar con la documentación de las circunstancias del accidente y reunir los elementos correspondientes para el expediente judicial. Las tareas se desarrollaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.