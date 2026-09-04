Nuevo Régimen Penal Juvenil: la Policía se prepara ante la entrada en vigencia de la nueva ley

En la Sala de Situación del SAE-911 se desarrolló una reunión destinada a abordar los principales aspectos vinculados con la implementación de la Ley Nacional N° 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, cuya entrada en vigencia está prevista para el 5 de septiembre del año en curso.

El encuentro se produjo en las horas previas a la aplicación de la nueva normativa y tuvo como eje central la necesidad de establecer criterios claros para la actuación de los organismos que intervienen ante situaciones relacionadas con Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley penal.

La mesa de trabajo estuvo conformada por el Secretario de Seguridad, Dr. Gastón Venturini Quiroga, quien estuvo acompañado por el Jefe de Policía de la Provincia, Crio. Gral. (RE) Marcos Manuel Herrera; el Procurador General, Dr. Tristán Lobos; el Fiscal General, Dr. Alejandro Agustín Gober; y el Fiscal Penal Juvenil, Dr. Guillermo Edgardo Narváez, junto con personal de esa Fiscalía.

Durante la jornada, las autoridades y los participantes desarrollaron los principales aspectos relacionados con la aplicación de la normativa que entrará en vigencia en las próximas horas, procurando establecer una línea de actuación común frente a los nuevos requerimientos.

Pautas para la intervención policial

Uno de los ejes centrales de la reunión estuvo relacionado con los criterios y pautas de actuación policial que deberán observarse a partir de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.

En este marco, se analizaron cuestiones vinculadas con los procedimientos de aprehensión y resguardo, así como las instancias de comunicación que deberán establecerse con las autoridades competentes. También fueron abordadas las diligencias procesales y las garantías que deberán observarse durante las intervenciones.

La capacitación y el intercambio tuvieron un énfasis particular en la protección integral y el respeto de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la ley penal, aspecto señalado como prioritario durante la jornada.

La aplicación de la nueva normativa implica, de acuerdo con los temas abordados en el encuentro, la necesidad de que el personal policial conozca y aplique pautas uniformes en cada intervención, teniendo presentes tanto los procedimientos correspondientes como las garantías vigentes.

Efectivos del Valle Central y del interior

La reunión tuvo además una importante participación del personal policial. En total, 60 efectivos formaron parte del encuentro de manera presencial.

Entre los participantes se encontraban Oficiales Superiores, Jefes y Subalternos de distintas dependencias del Valle Central, quienes pudieron interiorizarse sobre los criterios analizados junto con las autoridades de Seguridad, Policía y del Ministerio Público Fiscal. Al mismo tiempo, se habilitó una modalidad de participación virtual mediante la plataforma Meet, lo que permitió ampliar el alcance de la jornada y posibilitar la incorporación de personal perteneciente a las Unidades Regionales y Jefaturas de Zona del interior provincial.

De esta manera, el abordaje de la nueva normativa no quedó circunscripto exclusivamente a las dependencias del Valle Central, sino que también contempló la participación del personal que desarrolla sus funciones en el interior de la provincia.

La modalidad adoptada permitió trabajar sobre la necesidad de contar con criterios unificados de intervención, de modo que las pautas vinculadas con el nuevo Régimen Penal Juvenil puedan ser conocidas por el personal policial de las distintas jurisdicciones y dependencias.

Autoridades presentes

Además de las autoridades que integraron la mesa principal, el encuentro contó con el acompañamiento de distintos representantes de la estructura policial y de la Secretaría de Seguridad de la Provincia.

Entre ellos estuvieron el Subjefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Omar Gustavo Seiler, y el Inspector General, Crio. Gral. Sebastián Eduardo Carrizo, junto con otras autoridades policiales y de la Secretaría de Seguridad de la Provincia.

La presencia de representantes de los distintos niveles institucionales permitió desarrollar una jornada orientada a preparar la actuación de los efectivos frente al nuevo escenario normativo.