Operativos: quince arrestados y catorce motos secuestradas

La Policía continúa implementando operativos integrales de seguridad en la Capital y el interior provincial, con intervenciones desarrolladas en distintas jurisdicciones y con la participación de efectivos pertenecientes a diversas dependencias de la fuerza.

El despliegue alcanzó a efectivos de las Comisarías Primera, Cuarta, Sexta, Séptima, Octava y Novena de la Capital, quienes realizaron controles e intervenciones preventivas en sus respectivas jurisdicciones. A este trabajo se sumaron los integrantes de la Seccional de Villa Dolores, en el departamento Valle Viejo, y de la Departamental Tinogasta.

Las tareas contaron además con la colaboración de efectivos pertenecientes a distintos grupos especiales de la Institución, ampliando así el dispositivo dispuesto para los procedimientos.

Durante los operativos se llevaron adelante controles vehiculares e identificación de personas, como parte de las acciones desarrolladas en las diferentes jurisdicciones. El objetivo operativo quedó reflejado en la presencia policial y en la realización de controles destinados a verificar distintas situaciones dentro de los sectores donde se desplegaron los efectivos.

Quince personas fueron arrestadas

Como resultado de los procedimientos realizados, los policías arrestaron a quince (15) personas, todas mayores de edad, y posteriormente labraron las actuaciones de rigor correspondientes.

El resultado forma parte del balance de las intervenciones concretadas en Capital, Valle Viejo y Tinogasta, donde los efectivos desarrollaron las tareas previstas dentro de los operativos integrales.

La identificación de personas constituyó uno de los componentes centrales del despliegue. En este contexto, los procedimientos permitieron además detectar una situación particular que derivó en la intervención de la Seccional Séptima.

Un pedido de paradero, ubicación y traslado

Mientras efectivos de la Seccional Séptima realizaban recorridos preventivos, identificaron a un hombre de 37 años.

A partir de esa identificación, los uniformados realizaron la consulta correspondiente en el sistema informático de la División Investigaciones de la Policía. La verificación permitió determinar que sobre esta persona pesaba un pedido de paradero, ubicación y traslado por la fuerza pública.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado Correccional de Primera Nominación.

De esta manera, una de las intervenciones surgidas durante los recorridos preventivos permitió establecer, mediante la consulta en el sistema informático policial, que el hombre identificado se encontraba requerido por disposición judicial.

Catorce motocicletas secuestradas

El operativo también tuvo como resultado el secuestro de catorce (14) motocicletas, correspondientes a distintas marcas y cilindradas. De acuerdo con la información suministrada, los conductores de estos rodados habrían transgredido lo establecido en el Código de Faltas de la Provincia y en la Ley Nacional de Tránsito.

A partir de estas situaciones, los efectivos procedieron a labrar las correspondientes actas de infracción, dando continuidad luego al procedimiento establecido para los vehículos involucrados.

Los rodados fueron posteriormente remitidos a las dependencias policiales y corralones municipales jurisdiccionales, de acuerdo con cada intervención realizada.

Los controles vehiculares permitieron así detectar situaciones vinculadas con el cumplimiento de las normas vigentes, derivando en el retiro de circulación de los catorce vehículos alcanzados por los procedimientos.

Un operativo que articuló distintas jurisdicciones

El despliegue desarrollado en esta oportunidad tuvo como característica la participación de numerosas dependencias policiales, tanto de la Capital como del interior provincial.

En el dispositivo intervinieron:

Comisaría Primera de la Capital.

Comisaría Cuarta de la Capital.

Comisaría Sexta de la Capital.

Comisaría Séptima de la Capital.

Comisaría Octava de la Capital.

Comisaría Novena de la Capital.

Seccional de Villa Dolores, departamento Valle Viejo.

Departamental Tinogasta.

Distintos grupos especiales de la Institución, que colaboraron con las tareas.

La intervención conjunta permitió desarrollar controles vehiculares e identificación de personas en las respectivas jurisdicciones, además de recorridos preventivos que derivaron en procedimientos específicos.