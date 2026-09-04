Desafuero de Galán: la querella presiona y la defensa anticipa que casará el fallo

La situación judicial vinculada con el pedido de desafuero del diputado provincial Javier Galán sumó este viernes una nueva instancia con la audiencia realizada ante la Cámara de Apelaciones y Exhortos, que analizó el recurso presentado por la defensa del legislador contra la resolución del juez que había solicitado el desafuero en la causa iniciada por Iván Luna Avellaneda.

Concluida la audiencia, el Tribunal de Alzada deberá ahora resolver el planteo. Sin embargo, la defensa ya anticipó que, en caso de que la decisión resulte adversa, podría recurrir en casación, lo que implicaría una nueva instancia de revisión judicial. La causa reúne elementos vinculados con presuntos delitos de peculado, amenazas y exacciones ilegales, según la posición sostenida por la querella, que considera que durante la investigación se reunieron pruebas suficientes para avanzar con el pedido de desafuero.

La audiencia analizada este viernes se produjo a partir del recurso presentado por la defensa contra la resolución judicial que había solicitado el desafuero del diputado provincial.

La posición de la querella

La abogada querellante Silvia Barrientos explicó a El Esquiú.com que la audiencia se realizó en el marco de la apelación impulsada por la defensa de Javier Galán. Uno de los aspectos abordados durante la audiencia fue la situación laboral de Iván Luna Avellaneda, cuestión que fue cuestionada por la defensa del legislador.

Sobre este punto, la Dra. Barrientos sostuvo que existen distintos elementos incorporados al expediente que permitirían respaldar que Luna trabajaba en la Cámara de Diputados y que, al momento de los hechos investigados, se desempeñaba en el corralón de San Javier.

La situación laboral de Luna fue así uno de los puntos centrales sometidos a discusión durante la audiencia, en el marco de los cuestionamientos planteados por la defensa y de la respuesta brindada por la representación de la víctima.

Según explicó la querella, los elementos incorporados en la causa respaldan la situación expuesta respecto de las funciones que cumplía Luna Avellaneda y su vinculación laboral con la Cámara de Diputados.

Las planillas y los cuestionamientos planteados

Otro de los puntos mencionados por la querella estuvo relacionado con la explicación brindada por la defensa respecto de la forma en que Luna había sido incorporado a las planillas. Barrientos cuestionó esa explicación y señaló que, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, la secretaria del bloque manifestó desconocer cómo se realizaba ese trámite, pese a que Luna llevaba varios meses trabajando.

Para la querella, este elemento forma parte de los aspectos que deben ser considerados dentro del expediente y de la investigación que derivó en la solicitud de desafuero.

La denuncia por amenazas

Según la querella, otro aspecto relevante de la causa se encuentra vinculado con una denuncia por amenazas. Barrientos afirmó que Luna había sido citado como testigo en una investigación anterior y que posteriormente denunció haber sido amenazado para que no se presentara a declarar.

"Él sintió miedo porque, blandiendo un arma, le dijeron que diga lo que le iban a preparar a decir", relató la abogada querellante al referirse a este punto de la investigación. La querella sostiene que los distintos elementos reunidos en el expediente permiten avanzar en la causa y respaldan el pedido de desafuero que se encuentra actualmente bajo análisis judicial.

La investigación, según la posición expresada por la representación de la víctima, contiene elementos referidos a los presuntos delitos de peculado, amenazas y exacciones ilegales.

El pedido de desafuero y la apelación

La defensa se había opuesto al pedido de desafuero que había elevado el fiscal. El planteo se encontraba en una instancia previa para su elevación y la oposición derivó en la intervención de la Cámara de Apelaciones. Ahora, el Tribunal deberá resolver si hace lugar o no al planteo vinculado con la solicitud de desafuero realizada por el juez.

Sin embargo, la defensa ya adelantó que, aun en el caso de que la Cámara de Apelaciones habilite la posibilidad de solicitar el desafuero por parte del juez, recurrirá esa decisión mediante un planteo de casación.

Este escenario anticipa que, independientemente del sentido de la resolución inmediata, el proceso judicial podría continuar en una nueva instancia.

El fallo se conocerá el 15 de septiembre

La decisión de la Cámara de Apelaciones se conocerá el próximo 15 de septiembre a las 12.30. En esa oportunidad se sabrá si el Tribunal hace lugar o no al planteo analizado durante la audiencia.

No obstante, de acuerdo con lo anticipado, la definición no implicaría de manera inmediata la producción del desafuero del diputado provincial Javier Galán, debido a que la defensa ya manifestó su intención de recurrir el fallo en caso de que la decisión sea adversa.

Por ese motivo, tras la resolución de la Cámara de Apelaciones, podría abrirse una nueva etapa judicial. En caso de que se presente el recurso de casación anunciado, la cuestión deberá ser posteriormente analizada y resuelta por la Corte de Justicia.

De este modo, la causa iniciada por Iván Luna Avellaneda continuará atravesando instancias judiciales mientras la querella sostiene que existen elementos suficientes para avanzar y la defensa mantiene su oposición al pedido de desafuero.

La audiencia de este viernes concluyó sin una resolución inmediata. La próxima fecha clave será el 15 de septiembre a las 12.30, cuando la Cámara de Apelaciones dé a conocer su decisión. Aun así, la defensa ya dejó anticipado que, si el fallo no resulta favorable a sus intereses, recurrirá a la casación, por lo que la definición sobre el desafuero del diputado Javier Galán podría quedar posteriormente en manos de la Corte de Justicia.