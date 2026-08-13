Detuvieron a un joven tras una seguidilla de robos en Catamarca

Pasado el mediodía de hoy, exactamente a las 12:50, la labor de seguridad desplegada en el territorio dio un giro determinante. En momentos en que el personal de calle dependiente de la Jefatura de Zona Norte realizaba sus habituales recorridos preventivos por la calle Padre Esquiú S/N°, los efectivos concretaron la aprehensión de un individuo.

El sujeto fue formalmente identificado como un hombre de apellido Esquivel, de 26 años de edad. Su captura no fue azarosa, sino que se produjo tras ser directamente sindicado como el presunto autor de hechos ilícitos perpetrados de manera reiterada en la zona, lo que encendió las alertas de las autoridades policiales y motivó el despliegue estratégico que derivó en su interceptación en la vía pública.

Recuperación de elementos y entrega voluntaria en la comisaría

El despliegue policial no se limitó únicamente a la captura del sospechoso, sino que permitió avanzar de inmediato en el rastreo y recupero de los bienes sustraídos que mantenían en zozobra a los vecinos de la jurisdicción.

En las inmediaciones del lugar de la aprehensión, los efectivos policiales lograron recuperar una pochoclera de color rojo.

En el mismo procedimiento de rastrillaje, se incautó una bicicleta marca Veloce, correspondiente al rodado N° 29, de color negro.

La investigación sumó un nuevo capítulo cuando, de manera paralela, la situación legal y material de los elementos comenzó a esclarecerse con la participación de ciudadanos. Posteriormente, dos hombres se presentaron por motu proprio en la Comisaría San Isidro.

En dicho establecimiento, ambos ciudadanos procedieron a la entrega voluntaria de dos palas. Según manifestaron de forma espontánea ante las autoridades, dichos elementos habrían sido adquiridos de buena fe, asegurando que al momento de la transacción comercial desconocían por completo que estarían relacionadas con un ilícito. No obstante su versión, las herramientas quedaron formalmente en calidad de secuestro para ser sometidas a las pericias y verificaciones de rigor dentro del expediente judicial.

Disposición judicial y pasos a seguir en la causa

Tras el exitoso procedimiento preventivo, la aprehensión del ciudadano de apellido Esquivel quedó firmemente asentada en los registros policiales.

El sujeto fue alojado en la seccional correspondiente bajo estrictas medidas de seguridad.

Su situación procesal quedó de inmediato a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.