Detienen a un motociclista por robo y secuestran su vehículo en Catamarca

El reloj marcaba exactamente las 11:50 cuando la dinámica urbana de la ciudad se vio interrumpida por una intervención policial de carácter táctico. El escenario de los acontecimientos fue la transitada intersección conformada por la avenida Güemes y la calle Maipú, un punto neurálgico donde confluyen diariamente numerosos transeúntes y vehículos.

En ese preciso momento y lugar, personal especializado que patrullaba la zona intervino de manera directa ante una situación ilícita en desarrollo. La labor estuvo a cargo de los motoristas pertenecientes al Grupo de Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR), una división táctica concebida precisamente para dar respuestas inmediatas y de alta movilidad ante los delitos flagentes que ocurren en la vía pública.

La Aprehensión y el Hallazgo del Botín

Como resultado directo del despliegue operativo ejecutado por los efectivos del GIMAR, las autoridades procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Barros, cuya edad fue precisada en 26 años.

Durante el procedimiento, el personal policial logró recuperar un casco protector para motocicleta. De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los hechos en el lugar, este elemento de protección había sido sustraído momentos antes en las inmediaciones. El damnificado por este ilícito fue identificado como un joven mayor de edad, quien ahora deberá avanzar en los pasos procesales correspondientes para formalizar su situación ante la justicia.