Continuará detenido el policía imputado por amenazas y violación de domicilio

El juez de Control de Garantías N° 1, Santiago Ahumada Franzzini, resolvió confirmar por el término de diez días la detención de un efectivo de la Policía de la Provincia, imputado por distintos hechos que se investigan en el marco de una causa penal en curso.

La decisión judicial alcanza a un agente acusado de los delitos de:

"Amenazas simples" (hecho primero)

"Violación de domicilio en concurso ideal con desobediencia judicial" (hecho segundo)

Todo ello encuadrado en concurso real y en calidad de autor.

La medida había sido solicitada por el fiscal de Instrucción N° 4 del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta, quien impulsó la continuidad de la detención mientras se desarrollan las medidas investigativas pendientes.

Cabe señalar que la identidad del imputado no será difundida, con el objetivo de resguardar la identidad de la víctima involucrada en la causa.

Argumentos de la fiscalía: riesgo procesal y vulnerabilidad de la víctima

Durante la audiencia, el fiscal Ricardo Córdoba Andreatta fundamentó la necesidad de mantener la detención en razones vinculadas al avance de la investigación y a la protección del proceso judicial.

Entre los principales argumentos expuestos se destacaron:

La necesidad de resguardar la investigación y evitar su entorpecimiento.

y evitar su entorpecimiento. La existencia de una situación de especial vulnerabilidad en un contexto de violencia de género .

. El hecho de que la víctima debió abandonar su domicilio por temor al imputado .

. El estado de afectación emocional de la denunciante a raíz de los hechos denunciados.

a raíz de los hechos denunciados. La existencia de medidas de prueba aún pendientes de producción .

. La relación previa entre imputado y víctima, considerada un factor de riesgo para posibles intimidaciones o influencias sobre la denunciante.

En este marco, la fiscalía sostuvo que estas circunstancias justifican el mantenimiento de la medida de coerción, al existir un riesgo concreto para el normal desarrollo del proceso.

Posición de la defensa: sin oposición a la detención y pedido de medidas complementarias

Por su parte, la Defensora Oficial N° 2, Florencia González Pinto, manifestó durante la audiencia que no se oponía a la continuidad de la detención dispuesta.

Sin embargo, planteó dos solicitudes puntuales:

Que la Fiscalía impulse con celeridad las medidas de prueba pendientes dentro del plazo de la medida cautelar.

dentro del plazo de la medida cautelar. La realización de una junta médica interdisciplinaria destinada a evaluar el estado de salud mental del imputado, en función de antecedentes médicos mencionados durante la audiencia.

De este modo, la defensa acompañó la continuidad de la medida, aunque con observaciones orientadas a la dinámica de la investigación y a la evaluación del estado del acusado.

Hechos imputados: dos episodios en junio de 2026

La investigación judicial detalla dos hechos concretos atribuidos al imputado, ocurridos en fechas cercanas.

Primer hecho - 24 de junio de 2026

El imputado se habría presentado en el domicilio de su expareja.

En el marco de una discusión, habría proferido expresiones intimidatorias .

. Dichas manifestaciones habrían generado temor en la víctima.

Segundo hecho - 28 de junio de 2026

El hombre habría ingresado sin autorización al domicilio de la víctima .

. El ingreso se habría producido pese a la existencia de una orden judicial vigente .

. Dicha orden prohibía expresamente: Acercarse a la víctima Ingresar a su vivienda Mantener cualquier tipo de contacto

El hecho implicaría el incumplimiento de las medidas de restricción impuestas por la Justicia.

Prueba incorporada durante la investigación

Durante la Investigación Penal Preparatoria, la Fiscalía incorporó distintos elementos probatorios que permitieron avanzar con la imputación del caso. Entre ellos se detallan:

Denuncia de la víctima

Actuaciones policiales

Actas de inspección ocular

Actas de procedimiento

Comparendo de las medidas de restricción vigentes

Declaraciones testimoniales

Demás elementos de prueba reunidos en la causa

Este conjunto de documentación fue considerado relevante para sostener el avance de la investigación en esta etapa inicial del proceso.

Decisión del juez y continuidad del proceso

Tras escuchar a todas las partes intervinientes, el juez Santiago Ahumada Franzzini resolvió confirmar la detención por el plazo de diez días.

En su resolución, sostuvo que en esta etapa inicial de la investigación se encuentran reunidos los requisitos legales para mantener la medida de coerción, mientras continúan desarrollándose las diligencias investigativas.

De esta manera, el proceso judicial sigue su curso con la detención del imputado vigente, a la espera de la producción de las pruebas pendientes y del avance de las actuaciones en el expediente.