Controles vehiculares: secuestran 16 motos y arrestan a dos personas

En el marco de operativos de prevención y control, efectivos policiales intensificaron las tareas de seguridad en el Valle Central y el interior provincial, con intervenciones simultáneas en distintos puntos estratégicos.

Los procedimientos estuvieron a cargo de numerarios de la Seccional Séptima de la Capital, personal del Grupo GAM-Pampa, efectivos de la Comisaría de Villa Dolores (Departamento Valle Viejo) y agentes de la Departamental Tinogasta.

Estas unidades llevaron adelante recorridos preventivos, controles vehiculares e identificación de personas en sus respectivas jurisdicciones, en una acción coordinada orientada a reforzar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

Controles vehiculares e identificación de personas

Durante los operativos, los uniformados desarrollaron tareas específicas centradas en verificación de documentación vehicular, control del estado general de los rodados e identificación de conductores y transeúntes. Estas acciones forman parte de una estrategia preventiva que busca detectar irregularidades, prevenir infracciones y garantizar el orden en la vía pública.

El despliegue simultáneo en distintas localidades permitió abarcar un amplio territorio, fortaleciendo la presencia policial tanto en zonas urbanas como en sectores del interior provincial.

Resultados de los operativos

Como resultado de los procedimientos realizados, se concretaron medidas concretas en el marco de la normativa vigente.

Entre los principales resultados se destacan:

Arresto de dos (02) personas del sexo masculino, mayores de edad

Secuestro de dieciséis (16) motocicletas de distintas marcas y cilindradas

Las medidas fueron adoptadas luego de constatar que los conductores de los rodados infringían lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y el Código de Faltas de la Provincia.

Tras la detección de las irregularidades, el personal interviniente procedió a labrar las actas de infracción correspondientes, retener los vehículos involucrados y remitir las motocicletas a las dependencias policiales correspondientes.

Estas acciones se enmarcan en los procedimientos habituales previstos para este tipo de faltas, donde la documentación y el cumplimiento de las normas de tránsito resultan determinantes.

El secuestro de los rodados constituye una medida preventiva y sancionatoria frente a incumplimientos que pueden representar riesgos tanto para los conductores como para terceros.

Prevención y control como eje operativo

Los operativos realizados reflejan una continuidad en las tareas de control vehicular e identificación de personas, con el objetivo de sostener la seguridad y el orden en las distintas jurisdicciones.

La articulación entre distintas dependencias —Seccional Séptima, Grupo GAM-Pampa, comisarías del Valle Viejo y la Departamental Tinogasta— permitió consolidar un despliegue coordinado, con presencia en diversos puntos de la provincia.

En este contexto, los procedimientos no solo apuntan a sancionar infracciones, sino también a prevenir situaciones de riesgo y fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente.