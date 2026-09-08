Controles vehiculares: seis personas arrestadas y once motos secuestradas

Policías continúan realizando operativos de control vehicular e identificación de personas tanto en la ciudad Capital como en distintos sectores del interior provincial. Los procedimientos se desarrollaron en jurisdicciones de Capital, Valle Viejo y Capayán, con la participación de efectivos de diferentes dependencias y la colaboración de grupos especiales.

Los operativos tuvieron como protagonistas a numerarios de las Seccionales Primera, Cuarta y Séptima de la ciudad Capital, de la Seccional de San Isidro, departamento Valle Viejo, y de la Departamental Chumbicha, departamento Capayán.

A estos efectivos se sumaron integrantes de distintos grupos especiales, que colaboraron en las tareas desarrolladas en los diferentes puntos establecidos dentro de las respectivas jurisdicciones. La actividad incluyó controles sobre vehículos y la identificación de personas, en procedimientos que derivaron tanto en arrestos como en el secuestro de motocicletas.

Seis personas fueron arrestadas

Como resultado de los procedimientos realizados, los policías arrestaron a seis personas de sexo masculino, todas mayores de edad. Tras cada intervención se labraron las actuaciones de rigor correspondientes, de acuerdo con las circunstancias verificadas durante los controles.

Entre los procedimientos realizados se destacó particularmente la situación de un joven de 26 años, cuya identidad no fue informada.

Durante uno de los controles, los efectivos realizaron una consulta en el sistema informático utilizado para verificar los datos de las personas identificadas. A partir de esa consulta, pudieron establecer que el joven contaba con un requerimiento Judicial. Ante esa situación, los policías procedieron a su arresto en averiguación del hecho.

Posteriormente, el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación, donde quedó sujeto a las actuaciones correspondientes. El procedimiento permitió así detectar, en el marco de uno de los controles de identificación, una situación judicial que no había surgido inicialmente de la intervención vehicular, sino de la consulta realizada por los efectivos en el sistema informático.

Once motocicletas quedaron secuestradas

Además de los arrestos, los operativos concluyeron con el secuestro de once motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según se informó, los conductores de esos rodados habrían infringido disposiciones establecidas tanto en el Código de Faltas de la Provincia como en la Ley Nacional de Tránsito.

Ante las presuntas infracciones detectadas, los efectivos procedieron a realizar las actuaciones administrativas correspondientes. El procedimiento contempló el labrado de las actas de infracción, dejando constancia de las situaciones verificadas en cada caso. Una vez cumplida esa instancia, las motocicletas fueron trasladadas.

Los rodados quedaron remitidos a las dependencias policiales y corralones municipales respectivos, de acuerdo con el procedimiento establecido para este tipo de situaciones.

Capital, Valle Viejo y Capayán

Los procedimientos abarcaron diferentes jurisdicciones y reflejaron la participación de varias dependencias policiales. En Capital, intervinieron numerarios de las Seccionales Primera, Cuarta y Séptima. En Valle Viejo, participaron efectivos de la Seccional de San Isidro. En tanto, en Capayán, las tareas estuvieron a cargo de personal de la Departamental Chumbicha.

La intervención de los distintos grupos especiales permitió brindar colaboración durante los operativos desarrollados en los diferentes puntos de las jurisdicciones alcanzadas.

De esta manera, los controles no se limitaron a un único sector, sino que se desplegaron tanto en la ciudad Capital como en localidades y departamentos del interior provincial.