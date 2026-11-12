Crimen de Cristian Díaz; la defensa de Pity Álvarez expone este viernes sus alegatos

La defensa del músico Cristian "Pity" Álvarez expondrá este viernes sus alegatos finales en el juicio por el crimen de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz, asesinado de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en Villa Lugano. La audiencia tendrá como eje la respuesta de los abogados defensores a los argumentos presentados por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión para el cantante.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro estarán a cargo de desarrollar los argumentos de la defensa y refutar la posición sostenida por el fiscal federal Sandro Abraldes durante el proceso.

La exposición constituye una instancia central dentro de la etapa final del debate judicial, en la que los representantes de las partes presentan sus respectivas valoraciones sobre los hechos y los elementos considerados durante el juicio, antes de que los magistrados se pronuncien mediante el veredicto.

El planteo de los defensores estará dirigido a responder los fundamentos de la acusación fiscal, que considera a Álvarez responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y reclamó una condena de 18 años y 6 meses de prisión.

La audiencia comenzará a las 11:30

La jornada de alegatos está prevista para este viernes a las 11:30, en el Tribunal Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

El tribunal está integrado por los jueces Hugo Navarro, Alejo Ramos Padilla y Gustavo Goerner, quienes tendrán a su cargo la resolución del proceso y deberán dar a conocer el veredicto correspondiente.

Sin embargo, hasta el momento, la fecha en la que se conocerá la decisión judicial todavía no fue establecida. Por ese motivo, la presentación de los alegatos de la defensa representa uno de los últimos pasos del debate antes de que los magistrados comuniquen su resolución.

La instancia de este viernes estará marcada por la exposición de Baños y Queijeiro, quienes buscarán responder a los argumentos del fiscal Abraldes y a la interpretación que el representante del Ministerio Público Fiscal realizó sobre el hecho investigado y la responsabilidad penal del acusado.

El fiscal Abraldes pidió 18 años y 6 meses de prisión

En su alegato, el fiscal federal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y 6 meses de prisión para Álvarez, al considerarlo responsable del homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Durante su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado tuvo una actitud de profundo desprecio hacia la vida de la víctima. En ese sentido, afirmó que el imputado "tuvo una escasa significación por la vida" de Díaz.

Abraldes también señaló que Álvarez comprendía la criminalidad de sus actos y utilizó expresiones contundentes para describir la conducta que, según su interpretación, tuvo el acusado al momento del crimen.

En uno de los pasajes de su alegato, manifestó que el músico "jugó a ser Dios", al considerar que "se pudrió de Díaz y decidió que no debía vivir más". Con esas expresiones, el fiscal buscó fundamentar su postura sobre la gravedad del hecho y el comportamiento atribuido al imputado, al sostener que actuó con desprecio frente a la víctima.

La acusación fiscal también incluyó una referencia expresa a la necesidad de que la resolución judicial se base en los criterios establecidos por la ley y no en la exposición pública o la popularidad del acusado.

En ese marco, Abraldes aseguró que "la ley manda" y remarcó que el veredicto de los magistrados no puede depender de la fama de Álvarez.

La posición del fiscal establece así el pedido de condena más elevado entre las penas solicitadas por las partes que ya expusieron sus alegatos en el proceso.

La querella había solicitado 11 años y 2 meses de prisión

Antes de la presentación de la defensa, la querella expuso sus argumentos el pasado 6 de noviembre. En esa oportunidad, el abogado Fabián Améndola, socio de Fernando Burlando, solicitó que Álvarez fuera condenado a 11 años y 2 meses de prisión por la misma imputación formulada por el fiscal.

El planteo de la querella coincidió con la calificación legal sostenida por Abraldes, aunque presentó un pedido de pena inferior al requerido por el representante del Ministerio Público Fiscal.

Además de solicitar una condena de 11 años y 2 meses, Améndola planteó condiciones específicas para el cumplimiento de la eventual pena. El letrado pidió que la condena se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario y que el músico pudiera realizar salidas laborales. Según explicó, esas actividades tendrían como objetivo reparar el daño ocasionado a los particulares damnificados.

De esta manera, la querella incorporó a su solicitud no solamente una pretensión concreta sobre el monto de la pena, sino también una modalidad de cumplimiento y una propuesta vinculada con la reparación del perjuicio sufrido por los particulares damnificados.