El juicio por Loan continúa con nuevos testimonios de gendarmes, peritos y una psicóloga

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida en la provincia de Corrientes, continúa con una nueva ronda de testimonios que incluye a gendarmes, policías, peritos, testigos y una psicóloga. El debate ya reunió las declaraciones de alrededor de 120 personas, en el marco de un proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias de la desaparición del niño.

La audiencia de este jueves, última de las pautadas para esta semana, contempla la exposición de distintos testigos vinculados con las tareas de rastrillaje, los allanamientos y las inspecciones realizadas durante los primeros días de la investigación. También están previstas las declaraciones de especialistas que intervinieron en el análisis de elementos relacionados con el caso.

Entre los convocados se encuentran integrantes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal Argentina (PFA), además de una psicóloga que deberá brindar detalles sobre el acompañamiento y las entrevistas que realizó a dos menores identificados por sus iniciales como A.M.B. y J.A.B.

La variedad de testimonios previstos para esta jornada comprende actuaciones de distinta naturaleza: desde procedimientos de búsqueda y allanamientos hasta peritajes sobre un vehículo y entrevistas profesionales. Cada una de esas intervenciones forma parte de los elementos que se incorporan al debate oral.

Los gendarmes que participaron de los rastrillajes y allanamientos

Durante esta audiencia declaran los gendarmes Gustavo Adrián Castillo y Teodoro Duarte, quienes participaron del rastrillaje y del allanamiento realizados a fines de junio de 2024.

Sus testimonios están relacionados con las tareas desarrolladas durante las primeras etapas de la investigación, cuando se llevaron adelante procedimientos destinados a buscar al niño y reunir elementos vinculados con su desaparición.

La participación de ambos efectivos en esas actuaciones los ubica entre los testigos convocados para aportar información sobre los procedimientos realizados en ese período. Sus declaraciones se incorporan a una jornada que reúne a integrantes de distintas fuerzas de seguridad que intervinieron en diligencias relacionadas con el expediente.

Los peritajes sobre la camioneta Ford Ranger

Otro de los ejes de la audiencia está vinculado con la inspección de una camioneta Ford Ranger perteneciente al matrimonio detenido. Sobre ese procedimiento deben declarar especialistas y efectivos de la Policía Federal Argentina que participaron de las tareas de inspección y análisis.

Una de las convocadas es Abril Pizarro, perito química de la PFA, quien realizó la inspección del vehículo. Su exposición forma parte de los testimonios técnicos previstos para esta jornada. Junto a ella también declaran Paula Antonella Altamirano, integrante de la sección Rastros de la Policía Federal, y Diego Terry, perteneciente a la misma fuerza de seguridad.

A esas declaraciones se suman las del gendarme Omar Ramón Acuña y el subcomisario de la Policía Federal Leandro Simón, quienes también participaron de la inspección ocular de la camioneta.

De esta manera, el Tribunal recibe los testimonios de diferentes integrantes de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el examen del vehículo. Las exposiciones permiten incorporar al debate las actuaciones realizadas por el personal especializado y los efectivos que participaron del procedimiento.

El allanamiento a la Comisaría de 9 de Julio

La audiencia también incluye la declaración de Jorge Luis Rómulo, señalado como el testigo que observó el allanamiento realizado en la Comisaría de 9 de Julio el 5 de julio de 2024.

Su testimonio está relacionado con una diligencia desarrollada en una dependencia policial de esa localidad, que forma parte de las actuaciones incorporadas al proceso judicial.

La presencia de Rómulo en la lista de convocados suma otra perspectiva sobre los procedimientos realizados durante la investigación. En este caso, su declaración se concentra en el allanamiento de la comisaría y en las circunstancias que pudo observar durante ese operativo.

La declaración de la psicóloga

El último de los testimonios mencionados corresponde a la psicóloga María Daniela Balbi, quien deberá brindar detalles sobre el acompañamiento y las entrevistas que realizó a los menores A.M.B. y J.A.B.

Su intervención está vinculada con el trabajo profesional desarrollado con ambos menores durante el proceso. La declaración permitirá incorporar al debate información sobre esas instancias de acompañamiento y las entrevistas realizadas.

La convocatoria de Balbi completa una jornada que reúne testimonios de efectivos de seguridad, especialistas técnicos y personas que participaron de diferentes procedimientos relacionados con la desaparición de Loan.

Los acusados por la desaparición de Loan

En el juicio se encuentran sindicados por la desaparición del niño un grupo de siete personas. Entre ellas figuran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez, el excomisario Walter Maciel, la tía de Loan, Laudelina Peña, y su marido, Antonio Bernardino Benítez.

También están acusados Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez.

La desaparición de Loan ocurrió el 13 de junio de 2024, después de que el niño participara de un almuerzo realizado en la vivienda de su abuela, Catalina. Según los datos incluidos en la acusación, fue visto por última vez en el naranjal.

Ese episodio constituye el punto central del proceso judicial y el origen de las actuaciones que derivaron en las imputaciones contra las siete personas mencionadas.