Crimen de Diego Chávez: condenaron a Aguilar a 20 años de prisión pero seguirá libre

La causa por la muerte del policía Diego Chávez alcanzó este martes una instancia decisiva con la imposición de una condena de 20 años de prisión para José Aguilar. La decisión fue adoptada luego de la audiencia de cesura, etapa procesal destinada a determinar la pena que debía aplicarse tras el veredicto de culpabilidad emitido previamente en el juicio.

La sentencia fue dictada por el tribunal presidido por el juez director Fernando Esteban y se conoció luego de que las partes expusieran sus argumentos respecto de la sanción que consideraban adecuada para el caso. La pena finalmente impuesta quedó apenas por debajo de los 22 años de prisión que habían sido solicitados tanto por la Fiscalía como por la querella durante la audiencia.

El fallo constituye un paso trascendental dentro de un proceso judicial que mantuvo la atención puesta en las circunstancias que rodearon la muerte del cabo Diego Chaves y en la responsabilidad atribuida a José Aguilar.

Una condena cercana al pedido de la acusación

La resolución judicial se conoció tras la audiencia de cesura, instancia en la que se debatió exclusivamente la magnitud de la pena que debía imponerse al condenado.

Durante esa etapa del proceso, la Fiscalía había solicitado una condena de 22 años de prisión, argumentando que la sanción debía guardar relación con la gravedad del hecho juzgado. La querella acompañó esa postura y sostuvo planteos en el mismo sentido. Finalmente, el tribunal resolvió fijar una pena de 20 años de prisión para Aguilar, una cifra que quedó muy próxima a la pretendida por los acusadores.

La decisión del juez Fernando Esteban marcó el cierre de una etapa clave del proceso y definió la sanción que deberá cumplir Aguilar una vez que la sentencia adquiera firmeza.

Aguilar continuará en libertad

A pesar de la condena impuesta, José Aguilar no comenzará de inmediato a cumplir la pena. Según se informó durante la audiencia, el condenado continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme, situación que dependerá de los pasos procesales que aún restan desarrollarse.

La próxima instancia relevante será la presentación de los fundamentos del fallo, prevista para el 30 de junio. Una vez conocidos esos argumentos, comenzarán a correr los plazos legales para que las partes puedan interponer los recursos que consideren pertinentes.

Solo después de agotarse esas instancias procesales y quedar firme la resolución judicial, Aguilar deberá comenzar a cumplir la condena de 20 años de prisión impuesta por el tribunal.

La reacción del condenado tras escuchar la sentencia

Uno de los momentos más emotivos de la audiencia se produjo inmediatamente después de que se conociera la pena. Tras escuchar la decisión judicial, José Aguilar se mostró visiblemente afectado por el fallo. Según se informó, el condenado se quebró al tomar conocimiento de la condena impuesta por el tribunal.

La escena se desarrolló en la sala de audiencias, donde Aguilar permaneció acompañado por un familiar durante todo el proceso judicial.

Una vez concluida la audiencia, abandonó el recinto junto a esa persona, quien estuvo presente a lo largo del juicio y también durante la lectura de la sentencia.

La satisfacción de la querella

Luego de finalizada la audiencia, el abogado querellante expresó su conformidad con la resolución adoptada por el tribunal y destacó que la pena impuesta reflejó los argumentos sostenidos por la acusación durante el proceso.

El letrado consideró que la sentencia recogió los planteos formulados tanto por la querella como por el Ministerio Público Fiscal y valoró el trabajo realizado durante el desarrollo de la causa.

"Nos vamos conformes porque entendemos que el juez hizo lugar a los planteos de la querella y del Ministerio Público Fiscal. Fue un trabajo conjunto durante todo el proceso y creemos que estos 20 años de prisión reflejan una pena ejemplar", manifestó.

Cuestionamientos a las disculpas de Aguilar

El representante de la querella también se refirió a las disculpas expresadas por José Aguilar durante el juicio y cuestionó el alcance de esas manifestaciones.

Según sostuvo, los dichos del condenado estuvieron dirigidos al jurado y no a la familia de la víctima. En particular, hizo referencia a Eugenia Guerrero, viuda de Diego Chaves, y afirmó que nunca recibió un pedido de disculpas directo por parte de Aguilar.

"Se notó una situación estratégica. Le pidió disculpas al jurado, pero no a Eugenia Guerrero (viuda de Chaves). Desde que ocurrió el hecho, en 2022, hasta hoy nunca hubo un pedido de disculpas hacia ella", expresó.

Las declaraciones reflejaron la postura de la querella respecto de uno de los aspectos debatidos durante el proceso judicial.