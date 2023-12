Crimen de Ferreyra: Piden habilitación de feria para resolver la situación de Castro y Murúa

En el marco del crimen de Miguel Ángel Ferreyra, ocurrido el pasado septiembre en el departamento Valle Viejo y cuyos imputados son Castro “Castruli” y su madre Mónica Murúa, el abogado Ibañez, quien representa a la querella, se refirió al caso en diálogo con LA UNIÓN.

El letrado destacó que existen dos puntos que la querella necesita que se resuelva con urgencia en el caso y que refieren a la prisión domiciliaria de Mónica Murúa, imputada como cómplice secundario, y la imputabilidad de Castro “Castruli”, imputado como autor en el homicidio de Ferreyra.

“La primera tiene que ver con la situación de detención de la co-imputada Murúa, para determinar si la prisión preventiva que ya se le dictó la va a seguir cumpliendo en el domicilio o va ir al penal de mujeres. Anteriormente la junta médica dictaminó que se hizo que no había ningún problema de salud para que pase a cumplir en el penal de mujeres, también se solicitó unos estudios complementarios” explicó el abogado, aunque agregó que no esperan que la Junta Médica cambie su dictamen por lo cual estipulan que el fiscal debería resolver pronto que Murúa, quien según los estudios de los especialistas está bien de salud, cumpla la prisión preventiva en el Penal de Mujeres.

En este sentido, el querellante lamentó que haya terminado el año hábil judicial y no se haya podido resolver ninguna de estas dos cuestiones relacionadas con los imputados del brutal crimen de forma rápida.

“Así que, con la otra querella, que está a cargo del doctor Marco Gandini, vamos a pedir habilitación de Feria para estas dos cuestiones”, anticipó a este diario.

Respecto al segundo punto sobre Castro “Castruli”, Ibáñez también criticó que las pericias realizadas a Castro por un “retraso madurativo” no dicen nada y no determinan de forma clara que no sea imputable del crimen, al contrario, la querella sigue sosteniendo que el imputado era consciente de la criminalidad de lo que hizo.

“Cuando a Castro se le hace la pericia psicológica y psiquiátrica en ningún momento dice que es inimputable. Lo que dice de esas dos pericias es que se le detectó un retraso madurativo leve, y le aconsejaban al fiscal que ahonde sobre eso, que mande a determinar el nivel del retraso madurativo y si eso le impidió no comprender la criminalidad de lo que hizo. Yo en su momento le planteé al fiscal que eso debería resolverse en una junta interdisciplinaria, un psicólogo, un psiquiatra y un psicopedagogo, como se suele hacer. El fiscal decidió hacer una pericia psicopedagógica, solamente. Cuando se hace, y el psicopedagogo, como yo lo había adelantado, no dice nada. Dice que tiene un retraso madurativo medio, pero no dice que lo más importante: si eso le impidió no comprender la criminalidad de lo que hizo. Con lo cual, es una pericia insuficiente.” explicó el abogado y remarcó que la cuestión de la imputabilidad de “Castruli” es fundamental para ir a juicio y señaló que el hecho de que el imputado haya buscado un arma blanca para atacar a Ferreyra y provocarle la muerte, es signo de que “noes inimputable, sino que sabía perfectamente lo que estaba haciendo”.

A línea siguiente, cuestionó la tardanza en el avance de la causa, pero destacó que “a nivel de prueba, ya está concluida la investigación”, y apuntó que se está dilatando demasiado, hecho que se agravó por el paro judicial.